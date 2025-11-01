Врач рассказала, как защититься от вируса папилломы человека
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из наиболее распространённых возбудителей инфекций, передаваемых половым путём. Он поражает кожу и слизистые оболочки. Некоторые штаммы вируса могут вызывать появление доброкачественных и злокачественных новообразований.
Педиатр-волонтер организации «Коллективный иммунитет» Дарья Башкина в беседе с «Радио 1» объяснила, что вирус папилломы человека — это серьезная угроза, которой уделяется недостаточно внимания.
«Если анализ на ВПЧ положительный, это не противопоказание к вакцинации, а повод для более внимательного отношения к своему здоровью. Вакцина не защитит от уже имеющейся инфекции, но она защитит от остальных штаммов», — пояснила она.
По словам эксперта, в случае инфицирования в лечение включаются противовирусные препараты, но иногда организм может самостоятельно справиться с вирусом в течение 1-2 лет. Однако ключевая рекомендация для уже инфицированных людей — регулярный скрининг.
«Всем женщинам старше 21 года в профилактических целях нужно проводить периодический скрининг на онкологию шейки матки. Это необходимо делать не реже, чем раз в три года», — рекомендовала врач.
Она добавила, что главная проблема — в низкой информированности и отсутствии вакцинации в системе ОМС.
«К сожалению, даже не все врачи широко информированы о том, что возможна профилактика этого вируса. Кроме того, поскольку у нас не предполагается вакцинация в рамках ОМС, врачи в поликлиниках чувствуют себя некомфортно, когда предлагают пациентам платные услуги», — отметила Башкина.
Собеседница подчеркнула, что появление отечественной вакцины вселяет надежду на изменение ситуации. Пока же защититься можно с помощью платной вакцинации зарубежными аналогами. А главное — проявлять осознанность: регулярно проходить осмотры у гинеколога и обсуждать с врачом необходимую частоту скринингов, чтобы держать руку на пульсе своего здоровья.
