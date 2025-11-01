Врач рассказала, как защититься от вируса папилломы человека

01 ноября 2025, 11:42

Врач Башкина: защититься от вируса папилломы человека можно вакцинацией

Фото: iStock/Tatiana Buzmakova

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из наиболее распространённых возбудителей инфекций, передаваемых половым путём. Он поражает кожу и слизистые оболочки. Некоторые штаммы вируса могут вызывать появление доброкачественных и злокачественных новообразований.





Педиатр-волонтер организации «Коллективный иммунитет» Дарья Башкина в беседе с «Радио 1» объяснила, что вирус папилломы человека — это серьезная угроза, которой уделяется недостаточно внимания.





«Если анализ на ВПЧ положительный, это не противопоказание к вакцинации, а повод для более внимательного отношения к своему здоровью. Вакцина не защитит от уже имеющейся инфекции, но она защитит от остальных штаммов», — пояснила она.

«Всем женщинам старше 21 года в профилактических целях нужно проводить периодический скрининг на онкологию шейки матки. Это необходимо делать не реже, чем раз в три года», — рекомендовала врач.

«К сожалению, даже не все врачи широко информированы о том, что возможна профилактика этого вируса. Кроме того, поскольку у нас не предполагается вакцинация в рамках ОМС, врачи в поликлиниках чувствуют себя некомфортно, когда предлагают пациентам платные услуги», — отметила Башкина.