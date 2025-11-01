Бешеная куница укусила российского винодела во время сна

01 ноября 2025, 11:10

Baza: Бешеная куница укусила российского винодела Швеца во время сна

Фото: istockphoto/Philippe Clement

Известный российский винодел Павел Швец заразился бешенством после того, как куница укусила его во сне. Об этом пишет телеграм-канал Baza.