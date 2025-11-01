Бешеная куница укусила российского винодела во время сна
Известный российский винодел Павел Швец заразился бешенством после того, как куница укусила его во сне. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Инцидент произошёл в доме при винодельне в Севастополе, где Швец с супругой и шпицем проводил ночь. Мужчина почувствовал, что по нему что‑то ползёт и слегка кусает, приняв это за шалости собаки. Включив свет, он обнаружил на кровати куницу, попавшую в дом через открытое окно, и выбросил её на улицу.
Болевых ощущений или других симптомов после укуса у винодела не было, однако утром он обратился к врачам и сделал прививку от бешенства. Позже на винодельне поймали ту же куницу: она вела себя агрессивно и не боялась людей. Анализы подтвердили, что животное заразилось бешенством.
Сейчас состояние Швеца оценивают как стабильное, он получает лечение.
