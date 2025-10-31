Врач предупредила об опасности привычки доедать пищу до последней ложки
Привычка доедать всю еду формирует метаболические сбои. Об этом предупредила терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
По её словам, даже пара лишних ложек еды могут повысить уровень сахара и спровоцировать повторные выбросы инсулина.
«Мозг воспринимает порцию как норму, поэтому чем больше еды на тарелке, тем больше человек съедает, даже без чувства голода. Привычка доедать автоматически закрепляется с детства и превращается в автоматизм: человек съедает все, что положено, даже если сытость наступила раньше», — объяснила в разговоре с «Газетой.Ru».
Она уточнила, что не стоит доедать всю еду по привычке, отметив, что насыщение наступает с задержкой в 10–20 минут. Если же часто проявляется сонливость после еды и тяга к сладкому кофе, то стоит пройти обследование у эндокринолога.
В свою очередь врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с RT отметил, что некоторые люди после употребления кофе испытывают сонливость вместо бодрости.
«Некоторых людей кофеин никак не стимулирует, они действительно обратную реакцию имеют — засыпают», — пояснил эксперт.
Он добавил, что добавленное к кофе молоко делает напиток более калорийным, однако добавляет удовольствие от его употребления.
В качестве альтернативы кофе, Кондрахин порекомендовал пить какао, которое обладает более бодрящим эффектом при небольшом содержании кофеина. Кроме того, этот напиток содержит магний, который улучшает сосуды.