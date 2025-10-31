Врач предупредила об опасности привычки доедать пищу до последней ложки

31 октября 2025, 23:21

Врач Чистик: привычка доедать до последней ложки вредит здоровью

Фото: iStock/seb_ra

Привычка доедать всю еду формирует метаболические сбои. Об этом предупредила терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.





По её словам, даже пара лишних ложек еды могут повысить уровень сахара и спровоцировать повторные выбросы инсулина.





«Мозг воспринимает порцию как норму, поэтому чем больше еды на тарелке, тем больше человек съедает, даже без чувства голода. Привычка доедать автоматически закрепляется с детства и превращается в автоматизм: человек съедает все, что положено, даже если сытость наступила раньше», — объяснила в разговоре с «Газетой.Ru».

