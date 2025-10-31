Достижения.рф

Врач предупредила об опасности привычки доедать пищу до последней ложки

Фото: iStock/seb_ra

Привычка доедать всю еду формирует метаболические сбои. Об этом предупредила терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.



По её словам, даже пара лишних ложек еды могут повысить уровень сахара и спровоцировать повторные выбросы инсулина.

«Мозг воспринимает порцию как норму, поэтому чем больше еды на тарелке, тем больше человек съедает, даже без чувства голода. Привычка доедать автоматически закрепляется с детства и превращается в автоматизм: человек съедает все, что положено, даже если сытость наступила раньше», — объяснила в разговоре с «Газетой.Ru».

Она уточнила, что не стоит доедать всю еду по привычке, отметив, что насыщение наступает с задержкой в 10–20 минут. Если же часто проявляется сонливость после еды и тяга к сладкому кофе, то стоит пройти обследование у эндокринолога.

В свою очередь врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с RT отметил, что некоторые люди после употребления кофе испытывают сонливость вместо бодрости.

«Некоторых людей кофеин никак не стимулирует, они действительно обратную реакцию имеют — засыпают», — пояснил эксперт.

Он добавил, что добавленное к кофе молоко делает напиток более калорийным, однако добавляет удовольствие от его употребления.

В качестве альтернативы кофе, Кондрахин порекомендовал пить какао, которое обладает более бодрящим эффектом при небольшом содержании кофеина. Кроме того, этот напиток содержит магний, который улучшает сосуды.
Элина Позднякова

