Психиатр раскрыла, какие дети наиболее подвержены игровой зависимости

31 октября 2025, 19:51

Психиатр Соловьёва: нетерпеливые дети наиболее подвержены игровой зависимости

Фото: iStock/sakkmesterke

Нетерпеливые дети, желающие получить быстрый результат, более других подвержены игровой зависимости. Об этом предупредила врач-психиатр Надежда Соловьева.





Она отметила, что порой дети находят друзей в онлайн-играх и продолжают с ними общаться в реальной жизни. В этом случае, по словам эксперта, можно не переживать. Волноваться стоит только тогда, когда дети проводят всё своё свободное время в игре, забывая о сне, учебе, друзьях.



Соловьёва посоветовала изначально определять временные границы для пользования гаджетами.





«С подростком 10–12 лет, который требует телефон после исчерпания лимита на игры, важно обсуждать правила, если они устанавливаются впервые. Если же ограничения уже были оговорены ранее, необходимо настоять на их соблюдении», — сказала Игонина в разговоре с «Москвой 24».

«Это явление получило название «цифровой селфхарм» — то есть создается цифровой след, который наносит непосредственный репутационный вред самому автора фото или видеоролика. Ребенок записывает, как его тошнит, или как он употребляет что-либо запрещенное, или наносит себе увечье, ведет себя неадекватно», — пояснила Замышевская.