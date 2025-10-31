Психиатр раскрыла, какие дети наиболее подвержены игровой зависимости
Психиатр Соловьёва: нетерпеливые дети наиболее подвержены игровой зависимости
Нетерпеливые дети, желающие получить быстрый результат, более других подвержены игровой зависимости. Об этом предупредила врач-психиатр Надежда Соловьева.
Она отметила, что порой дети находят друзей в онлайн-играх и продолжают с ними общаться в реальной жизни. В этом случае, по словам эксперта, можно не переживать. Волноваться стоит только тогда, когда дети проводят всё своё свободное время в игре, забывая о сне, учебе, друзьях.
Соловьёва посоветовала изначально определять временные границы для пользования гаджетами.
«С подростком 10–12 лет, который требует телефон после исчерпания лимита на игры, важно обсуждать правила, если они устанавливаются впервые. Если же ограничения уже были оговорены ранее, необходимо настоять на их соблюдении», — сказала Игонина в разговоре с «Москвой 24».
Специалист уточнила, что зависимые от онлайн-игр дети становятся раздражительными, вспыльчивыми и агрессивными, а хорошее настроение у них возникает только во время игры.
В свою очередь клинический психолог, специалист по девиантным подросткам Елена Замышевская заявила «Известиям», что среди молодёжи становится всё более популярным опасный тренд «цифровой селфхарм», в рамках которого дети выкладывают в Сеть неприглядный контент со своим участием.
«Это явление получило название «цифровой селфхарм» — то есть создается цифровой след, который наносит непосредственный репутационный вред самому автора фото или видеоролика. Ребенок записывает, как его тошнит, или как он употребляет что-либо запрещенное, или наносит себе увечье, ведет себя неадекватно», — пояснила Замышевская.
Далее подростки выкладывают ролики в Сеть. По словам психолога, эти материалы могут иметь ужасающий отсроченный эффект. Подобные вещи несут прямые угрозы жизни и психологическому здоровью подрастающего поколения.