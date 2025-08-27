Врач рассказала, какой холестерин негативно влияет на организм человека

27 августа 2025, 16:00

Кардиолог Глезер: частицы низкой плотности называют плохим холестерином

Фото: iStock/Henadzi Pechan

У людей, придерживающихся принципов ЗОЖ, может быть высокий уровень холестерина в крови. По словам кардиологов, система воспаления и углеводный обмен — те факторы, которые играют такую же важную роль в повышении уровня холестерина, нежели питание. Кроме того, у некоторых людей есть генетические заболевания, препятствующие регуляции уровня этого вещества в крови. Также этот показатель повышается из-за рациона.





Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» заявила, что холестерин — это липиды, которые нужны также, как и белки с углеводами для функционирования организма.





«Холестерин нужен для строения клеточных мембран, гормонов, синтеза витаминов. На уровень холестерина влияют наследственные патологии и диабет, который может менять уровни липидов и их соотношения», — сказала она.

«А есть протеиды высокой плотности, их называют антиатерогенными или хорошими — они должны быть в определенном соотношении, чтобы не происходило вот это осаждение лишних жиров в сосудистую клетку. Окисленные продукты еще вызывают бактериальное воспаление, — заключила Глезер.