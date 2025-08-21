Врач рассказал всю правду о ране Киркорова и его диабете

21 августа 2025, 19:33

Врач Кондрахин: Диабет, как у Киркорова, влияет на заживление ран

Филирр Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Сахарный диабет второго типа, которым страдает король российской эстрады Филипп Киркоров, усложняет заживление ран. Об этом рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.





Он пояснил, что любая травма кожи тяжело заживает у людей старшего возраста из-за замедления процессов регенерации. При наличии сахарного диабета восстановление кожи проходит долго и занимает много времени.





«Если к ожогу присоединяется инфекция, тогда уже возможна ампутация, но, думаю, это не случай Киркорова», — отметил Кондрахин в беседе с Life.ru.