Врач рассказал всю правду о ране Киркорова и его диабете
Врач Кондрахин: Диабет, как у Киркорова, влияет на заживление ран
Сахарный диабет второго типа, которым страдает король российской эстрады Филипп Киркоров, усложняет заживление ран. Об этом рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
Он пояснил, что любая травма кожи тяжело заживает у людей старшего возраста из-за замедления процессов регенерации. При наличии сахарного диабета восстановление кожи проходит долго и занимает много времени.
«Если к ожогу присоединяется инфекция, тогда уже возможна ампутация, но, думаю, это не случай Киркорова», — отметил Кондрахин в беседе с Life.ru.
Кондрахин отметил, что ожог — это одна из наиболее тяжёлых травм, требующих длительного восстановления. Даже без диабета процесс заживления бывает непростым. При наличии этого заболевания возрастает риск возникновения осложнений, а период восстановления затягивается.
Вместе с тем специалист подчеркнул, что на сегодняшний день жизнь с сахарным диабетом возможна благодаря современной медицине, которая позволяет контролировать болезнь.