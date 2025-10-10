Вирусолог раскрыла, будут ли в России вводить локдаун из-за роста заболеваемости ОРВИ

10 октября 2025, 16:26

Вирусолог Протасова: В РФ не будут вводить локдаун из-за ОРВИ

Фото: iStock/PIKSEL

Локдаун в России могут ввести из-за роста числа заболевших гриппом и COVID-19. Об этом заявила доктор медицинских наук по специальности «вирусология» Светлана Протасова.





Он отметил, что вводить в России локдаун из-за ОРВИ пока нет оснований, поскольку эти заболевания протекают легко, за исключением гриппа и COVID-19.





«Сейчас животрепещущей темой является вакцинация. В стране идет прививочная кампания против COVID-19 и гриппа. Однако вакцина против одного штамма вируса не защищает от другого. Это как ключ и замок: если ключ к замку не подходит, вы его этим ключом замок не откроете», — пояснила Протасова в разговоре с RuNews24.ru.

