Вирусолог раскрыла, будут ли в России вводить локдаун из-за роста заболеваемости ОРВИ
Локдаун в России могут ввести из-за роста числа заболевших гриппом и COVID-19. Об этом заявила доктор медицинских наук по специальности «вирусология» Светлана Протасова.
Он отметил, что вводить в России локдаун из-за ОРВИ пока нет оснований, поскольку эти заболевания протекают легко, за исключением гриппа и COVID-19.
«Сейчас животрепещущей темой является вакцинация. В стране идет прививочная кампания против COVID-19 и гриппа. Однако вакцина против одного штамма вируса не защищает от другого. Это как ключ и замок: если ключ к замку не подходит, вы его этим ключом замок не откроете», — пояснила Протасова в разговоре с RuNews24.ru.Она добавила, что локдаун могут объявить, сильно вырастит заболеваемость гриппом или COVID-19.