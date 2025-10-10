Прививку от гриппа сделали более 1,8 тыс. жителей Подмосковья
Свыше 1,8 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа с начала сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Вакцинацию проводят в поликлиниках региона, в мобильных медицинских комплексах, а детей могут также привить в школе или детском саду.
«Пренебрежение вакцинацией — это всегда риск, причем не только для того, кто принял такое решение, но и для окружающих. Прививка позволяет защититься от гриппа и тех опасных осложнений, которые может вызвать эта болезнь», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.На вакцинацию в поликлинике можно записаться по телефону 122, через портал госуслуг или через чат-бот в Telegram. График выездов мобильных медкомплексов размещён по ссылке.