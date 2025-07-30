Врач рассказала о причинах лор-заболеваний летом

30 июля 2025, 17:39

Врач Вашкевич: заболеть летом можно из-за резкой смены температуры

Фото: istockphoto/frantic00

Лето — это сезон отпусков и поездок. Но зачастую этот период сказывается на нашем здоровье, а именно на неожиданных заболеваниях лор-органов.





Врач-отоларинголог Полина Вашкевич в беседе с «Радио 1» заявила, что летом боль в горле вполне закономерна.





«Это может происходить из-за сочетания неблагоприятных температурных перепадов, например, когда из уличной жары мы заходим в прохладное помещение. Зачастую сухой воздух на фоне кондиционера может влиять на частоту заболевания органов. Еще влияет потребление холодных продуктов и напитков», — сказала она.

«Например, если у человека неправильное носовое дыхание за счёт искривленной перегородки носа, когда происходит стекание слизи по задней стенке глотки, это способствует формированию не только хронического ринита, но и хронического фарингита. Воспаляется горло, а дальше начинаются заболевания желудочно-кишечного тракта», — объяснила врач.