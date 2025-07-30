Иммунолог назвал причины массовой аллергии и рассказал, как защититься от пыльцы
Врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил RT, что в России зафиксирован рост случаев поллиноза — сезонной аллергии, вызванной пыльцой растений.
По его словам, в настоящее время наблюдается рекордная концентрация пыльцы полыни, луговых и сорных трав. Это связано с тем, что из-за погодных условий три фазы цветения наложились друг на друга.
«Поллиноз бывает трёх волн: весенний — когда цветут деревья, июнь — цветение луговых и злаковых трав, конец июля — полынь и сорные травы. Сейчас из-за погоды эти волны совпали, поэтому уровень аллергии особенно высок», — пояснил специалист.
Для защиты от пыльцы Болибок рекомендует использовать маски и респираторы, а также носить очки с широкими дужками, чтобы предотвратить контакт с глазами. В домашних условиях следует держать окна закрытыми или использовать плотные шторы, чтобы ограничить проникновение пыльцы.
Снять симптомы поллиноза помогают антигистаминные препараты — в форме таблеток, сиропов, назальных спреев и глазных капель. Однако их применение должно согласовываться с врачом, подчеркнул иммунолог.