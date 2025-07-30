Иммунолог назвал причины массовой аллергии и рассказал, как защититься от пыльцы

30 июля 2025, 17:10

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил RT, что в России зафиксирован рост случаев поллиноза — сезонной аллергии, вызванной пыльцой растений.





По его словам, в настоящее время наблюдается рекордная концентрация пыльцы полыни, луговых и сорных трав. Это связано с тем, что из-за погодных условий три фазы цветения наложились друг на друга.





«Поллиноз бывает трёх волн: весенний — когда цветут деревья, июнь — цветение луговых и злаковых трав, конец июля — полынь и сорные травы. Сейчас из-за погоды эти волны совпали, поэтому уровень аллергии особенно высок», — пояснил специалист.