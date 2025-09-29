Врачи НИКИ Детства рассказали, как защитить сердце ребенка от заболеваний

29 сентября 2025, 10:31

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

С 29 сентября по 5 октября в России проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи напоминают: заботиться о сердце нужно с раннего возраста, ведь именно в детстве формируются основы здоровья на десятилетия вперёд, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Акция совпала с Всемирным днём сердца, который отмечается 29 сентября. В этом году акцент сделан на раннем выявлении рисков у детей и подростков. По словам специалистов, всё чаще у юных пациентов диагностируют гипертонию, нарушения ритма и метаболический синдром.

«Здоровое сердце — не данность, а результат правильного образа жизни с самого детства. Профилактика начинается дома, в школе, в поликлинике. И она должна быть системной», — отметил заведующий детским кардиологическим отделением НИКИ Детства Роман Будзинский.

Врачи напоминают, что для нормальной работы сердца ребёнку необходимы витамины группы B, D, E, а также магний, калий и омега-3 жирные кислоты. Их недостаток может привести к утомляемости, снижению выносливости и нарушениям ритма.

Для родителей и педагогов специалисты подготовили брошюру о влиянии витаминов и питательных веществ на здоровье сердца. В ней подробно описано, какие продукты включать в рацион и как вовремя заметить признаки дефицита.

«Мы не должны ждать, пока появятся жалобы. Наша задача — создать условия, в которых сердце ребенка будет работать в полную силу. Это возможно только при единении семьи, школы и медицины. Каждый шаг, сделанный сегодня ради здоровья сердца, — это шаг к долгой и полноценной жизни», — подчеркнула директор НИКИ Детства Нисо Одинаева.

В рамках Недели медики рекомендуют родителям: