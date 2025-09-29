Врачи НИКИ Детства рассказали, как защитить сердце ребенка от заболеваний
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
С 29 сентября по 5 октября в России проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи напоминают: заботиться о сердце нужно с раннего возраста, ведь именно в детстве формируются основы здоровья на десятилетия вперёд, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Здоровое сердце — не данность, а результат правильного образа жизни с самого детства. Профилактика начинается дома, в школе, в поликлинике. И она должна быть системной», — отметил заведующий детским кардиологическим отделением НИКИ Детства Роман Будзинский. «Мы не должны ждать, пока появятся жалобы. Наша задача — создать условия, в которых сердце ребенка будет работать в полную силу. Это возможно только при единении семьи, школы и медицины. Каждый шаг, сделанный сегодня ради здоровья сердца, — это шаг к долгой и полноценной жизни», — подчеркнула директор НИКИ Детства Нисо Одинаева. проходить профилактические осмотры у педиатра или кардиолога; при необходимости проверять уровень витаминов и микроэлементов; уделять внимание режиму дня и физической активности; разнообразить рацион за счёт овощей, фруктов, цельных злаков, рыбы и орехов.