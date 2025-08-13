В Детском центре годовалого малыша вылечили от болезни Лайма
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля вылечили годовалого ребёнка от болезни Лайма. Об этом говорится в ТГ-канале клиники.
Поступивший в ДКЦ малыш за несколько дней до госпитализации ползал по траве, а вечером мама заметила на его коже покраснение. За три дня оно превратилось в кольцевидное пятно с просветлением в центре. Маленькому пациенту вовремя поставили диагноз и начали антибиотикотерапию. Сейчас его уже выписали домой.
Как рассказали в клинике, болезнь Лайма – серьёзное инфекционное заболевание, которое передаётся через укусы заражённых клещей. Диагноз ставится на основании клинической картины, поскольку лабораторные анализы в первые недели часто дают ложноотрицательный результат.
«После прогулок на природе обязательно осматривайте кожу детей. Даже если укус клеща не был замечен, появление характерной мигрирующей эритемы, то есть кольцевидного пятна, – абсолютное показание к началу лечения», – сказала заведующая инфекционным отделением ДКЦ Маргарита ВелиадзеСреди основных симптомов заболевания врачи назвали покраснение кожи, повышенную температуру, слабость и головную боль. В Детском центре предупредили, что без своевременной медицинской помощи болезнь может поразить суставы, сердце и нервную систему.