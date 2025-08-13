В Детском центре годовалого малыша вылечили от болезни Лайма

13 августа 2025, 13:35

оригинал Фото: Istock / Ladislav Kubeš

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля вылечили годовалого ребёнка от болезни Лайма. Об этом говорится в ТГ-канале клиники.





Поступивший в ДКЦ малыш за несколько дней до госпитализации ползал по траве, а вечером мама заметила на его коже покраснение. За три дня оно превратилось в кольцевидное пятно с просветлением в центре. Маленькому пациенту вовремя поставили диагноз и начали антибиотикотерапию. Сейчас его уже выписали домой.



Как рассказали в клинике, болезнь Лайма – серьёзное инфекционное заболевание, которое передаётся через укусы заражённых клещей. Диагноз ставится на основании клинической картины, поскольку лабораторные анализы в первые недели часто дают ложноотрицательный результат.



«После прогулок на природе обязательно осматривайте кожу детей. Даже если укус клеща не был замечен, появление характерной мигрирующей эритемы, то есть кольцевидного пятна, – абсолютное показание к началу лечения», – сказала заведующая инфекционным отделением ДКЦ Маргарита Велиадзе