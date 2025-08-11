«Жужжащая опасность»: В Приморье мужчина умер после укуса пчелы
На юге Дальнего Востока обычный укус пчелы привёл к смерти взрослого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.
Трагический инцидент произошёл в Приморском крае, где 54-летний сотрудник ОАО «РЖД» скончался после укуса пчелы. По предоставленным данным, мужчина обратился в медпункт с резким ухудшением самочувствия, но медики не смогли его спасти.
Предположительно, у рабочего была острая аллергическая реакция на яд насекомого, что привело к анафилактическому шоку. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор сообщил о первых зарегистрированных случаях заражения гранулоцитарным анаплазмозом в Московской области. Данная инфекция считается крайне опасной и передаётся через укусы иксодовых клещей.
