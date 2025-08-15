«Невидимая опасность»: В Подмосковье выросла активность клещей

15 августа 2025, 14:28

Активность клещей в Подмосковье остаётся высокой

Фото: Istock/nechaev-kon

В Московской области продолжается сезон активности клещей. Согласно данным Роспотребнадзора, на 13 августа зарегистрировано уже более 11,5 тысяч обращений жителей региона по поводу укусов этих опасных насекомых.