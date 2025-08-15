«Невидимая опасность»: В Подмосковье выросла активность клещей
В Московской области продолжается сезон активности клещей. Согласно данным Роспотребнадзора, на 13 августа зарегистрировано уже более 11,5 тысяч обращений жителей региона по поводу укусов этих опасных насекомых.
Особое внимание уделяется профилактике клещевого энцефалита. На сегодняшний день прививки получили около 20 тысяч человек, в том числе свыше 7 тысяч детей. Вакцинация в первую очередь рекомендована тем, кто планирует поездки в эндемичные районы или работает на открытой местности.
В этом году зафиксировано два завозных случая клещевого энцефалита. Оба заболевших не были привиты и заразились во время пребывания в Дальневосточном федеральном округе и Архангельской области.
Для снижения риска укусов в регионе обработано 5,5 тысяч гектаров территорий, включая летние лагеря и базы отдыха, которые составляют более трети всех обработанных площадей.
Читайте также: