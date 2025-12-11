Подмосковные врачи навсегда избавили пациента от тахикардии

11 декабря 2025, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Регионального сосудистого центра Егорьевской больницы помогли пациенту навсегда избавиться от тахикардии. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





К медикам пришёл 54-летний мужчина с жалобами на учащённое сердцебиение. В ходе диагностики у него выявили врождённую аномалию строения сердца – синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.



Патология предполагает дополнительный электрический путь между предсердиями и желудочками. Это вызывает преждевременное возбуждение последних, приводя к приступам тахикардии, перебоям в работе сердца, головокружению и одышке.



Сам пациент о наличии патологии не знал.



Для коррекции нарушения сердечного ритма ему требовалась операция. Врачи решили провести радиочастотную катетерную абляцию. Малоинвазивное вмешательство выполнили с помощью тонкого катетера, который подвели к цели через сосуды. Это позволило точечно «прижечь» проблемную зону, восстановив нормальную работу сердца.



«Дополнительный электрический путь располагался в нестандартном месте –артериальной системе левого отдела сердца. Для доступа к этой зоне потребовалось выполнить пункцию межпредсердной перегородки. Технически это был самый сложный этап операции. Но наша команда успешно справилась с задачей и устранила причину тахикардии», – рассказал руководитель сосудистого центра Фуркат Гафуров.