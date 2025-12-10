Россиянка получила ожоги 40% тела после поджога змеи в ресторане в Кении
Россиянка серьезно пострадала в Кении, когда местные подожгли рядом с ней рептилию. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
По его данным, все произошло 19 ноября, когда 28-летняя Мария из Москвы посетила ресторан на берегу озера Виктория в Кисуму. Внезапно в заведение заползла змея, после чего посетители облили ее бензином и подожгли. Девушка, испугавшись, залезла на стул. В этот момент пары горючего поднялись вверх, и ее охватил огонь. Туристка получила ожоги 40% тела второй и третьей степени.
В Найроби ей провели четыре операции. Сейчас тело москвички в бандажах, она постоянно находится под капельницами. Кроме того, два дня назад ей сделали переливание крови из-за заражения.
Близкие москвички обратились в комиссию МИД России, чтобы доставить ее домой, однако им отказали, сославшись на тяжесть ее состояния. У пострадавшей не было медицинской страховки, и все расходы легли на ее семью. Родственники россиянки открыли сбор средств на ее содержание и лечение в Кении.
