Врач скорой домогался пациентки без сознания по пути в больницу
В США осудят парамедика за домогательства к пациентке, которой требовалась неотложная помощь. Об этом пишет People.
Джеймса Мелади из Флориды арестовали в сентябре прошлого года после того, как полиция получила видео, которое он записал в машине скорой по дороге в больницу. На кадрах видно, как мужчина, находясь при исполнении обязанностей, совершает развратные действия в отношении женщины без сознания.
В марте ему предъявили еще несколько обвинений. Правоохранители выяснили, что медик также крал кредитные карты и удостоверения личности пациентов и использовал их для покупок. Пострадавшими от его действий стали как минимум три человека.
