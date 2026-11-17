17 ноября 2026, 18:01

Врач Прунцева: спортсмены пьют кефир на ночь, чтобы не произошел распад мышц

Фото: iStock/Elena Medoks

Кефир считается традиционным напитком русской кухни. В составе напитка — два десятка полезных микроорганизмов: молочнокислые стрептококки, палочки, кислые бактерии и дрожжи. Вместе вещества делают напиток мощным пробиотиком. Однако несколько лет назад пользу кефира стали считать мифом. Так ли это?





Врач-диетолог Тамара Прунцева в беседе с «Радио 1» сообщила, что кефир, безусловно, полезен, потому что в нем содержится большое количество полезных веществ, витаминов групп A,B,C,D. Как любой кисломолочный продукт, он содержит кальций, калий, медь.



Однако, по словам диетолога, есть и противопоказания к употреблению этого напитка.





«Для кефира есть противопоказания, например, он не рекомендован детям раннего возраста. Также его нельзя употреблять тем, у кого есть непереносимость лактозы или обострение ЖКТ, потому что в нем много кислотности», — сказала эксперт.

«Многие сидят на кефирной диете или устраивают себе кефирные разгрузочные дни, но это не может благотворно сказаться на организме. Чаще всего это приводит к вздутию, слабости, утомляемости и другим расстройствам, потому что мы не получаем должного количества белков, жиров и углеводов», — объяснила врач.

«Иногда спортсмены ночью пьют кефир, потому что он предотвращает распад мышц. Однако кефир не должен составлять основу рациона — это только перекус», — завершила разговор собеседница.