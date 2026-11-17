Диетолог назвал лучший продукт для стабилизации артериального давления
Диетолог Джонатан Салик назвал продукт, который считает лучшим для стабилизации артериального давления. Об этом пишет издание Eating Well.
Специалист посоветовал включить в рацион листовую зелень, такую как шпинат или капуста кале. Он подчеркнул, что эти продукты богаты калием, который помогает регулировать кровяное давление. По его словам, калий способствует выведению натрия из организма и расслаблению кровеносных сосудов.
Врач также указал на то, что листовая зелень содержит пищевые нитраты, которые организм преобразует в оксид азота. Он отметил, что наличие этого газа в крови связано с понижением систолического давления и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Диетолог добавил, что эти овощи низкокалорийны и легко включаются в рацион. Горсть шпината или капусты кале можно добавить в яичницу, суп или соус для макарон. Однако Салик предупредил, что из-за высокого содержания витамина К листовая зелень может быть вредна для людей, принимающих препараты для разжижения крови, а также для пациентов с заболеваниями почек.
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