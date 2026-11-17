17 ноября 2026, 11:56

Диетолог Салик: Шпинат стабилизирует давление благодаря содержанию калия

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Диетолог Джонатан Салик назвал продукт, который считает лучшим для стабилизации артериального давления. Об этом пишет издание Eating Well.