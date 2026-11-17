17 ноября 2026, 10:00

Диетолог Русакова: популярный «морской виноград» содержит крайне мало йода

Фото: iStock/ joannawnuk

Россияне стали активно приобретать азиатскую каулерпу — так называемую зеленую икру, привезенную из Юго-Восточной Азии. Покупателей не останавливает даже внушительная стоимость продукта, которая достигает 6–10 тысяч рублей за килограмм. О том, что представляет собой эта популярная диковинка и есть ли от нее реальная польза, рассказала диетолог, медицинских наук Дарья Русакова.





В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что каулерпа — это съедобная морская водоросль, которую в Азии называют «морским виноградом».





«Свое название она получила за внешний вид: водоросль состоит из полупрозрачных зеленых шариков, которые растут гроздьями. Во рту они хрустят, имитируя настоящую икру. При этом вкус у продукта солено-ореховый», — рассказала эксперт.

«Выращивают водоросль без дополнительной переработки: сразу после сбора в морских хозяйствах ее упаковывают и отправляют на продажу. В Россию продукт поставляют в свежем виде в вакуумных упаковках. Но икра действительно стоит дорого — от 6 до 10 тысяч рублей за килограмм», — отметила Русакова.

«Зеленой икре приписывают различные положительные свойства продавцы, чтобы повысить интерес покупателей. На самом деле это исключительно вариант нового гастрономического опыта. Водоросль действительно красивая и вкусная, но польза для здоровья и иммунитета в ней минимальная», — заверила Русакова.