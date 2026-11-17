Диетолог раскрыла, насколько полезен трендовый «морской виноград» и стоит ли он своих денег
Диетолог Русакова: популярный «морской виноград» содержит крайне мало йода
Россияне стали активно приобретать азиатскую каулерпу — так называемую зеленую икру, привезенную из Юго-Восточной Азии. Покупателей не останавливает даже внушительная стоимость продукта, которая достигает 6–10 тысяч рублей за килограмм. О том, что представляет собой эта популярная диковинка и есть ли от нее реальная польза, рассказала диетолог, медицинских наук Дарья Русакова.
В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что каулерпа — это съедобная морская водоросль, которую в Азии называют «морским виноградом».
«Свое название она получила за внешний вид: водоросль состоит из полупрозрачных зеленых шариков, которые растут гроздьями. Во рту они хрустят, имитируя настоящую икру. При этом вкус у продукта солено-ореховый», — рассказала эксперт.
Произрастает каулерпа в теплых водах Юго-Восточной Азии. Основные объемы ее выращивания сосредоточены в Японии, также водоросль встречается в Таиланде и на Филиппинах.
«Выращивают водоросль без дополнительной переработки: сразу после сбора в морских хозяйствах ее упаковывают и отправляют на продажу. В Россию продукт поставляют в свежем виде в вакуумных упаковках. Но икра действительно стоит дорого — от 6 до 10 тысяч рублей за килограмм», — отметила Русакова.
С точки зрения питательной ценности каулерпа представляет собой легкий диетический продукт. Зеленая икра богата растительным белком, омега-3, витаминами и минералами — и все это при низкой калорийности. Однако, в отличие от других морских водорослей, в ней содержится незначительное количество йода: в 100 граммах около 30 микрограмм йода (1/5 часть суточной нормы).
При этом эксперт подчеркнула, что особыми свойствами, которых нет у других продуктов, эта икра не обладает.
«Зеленой икре приписывают различные положительные свойства продавцы, чтобы повысить интерес покупателей. На самом деле это исключительно вариант нового гастрономического опыта. Водоросль действительно красивая и вкусная, но польза для здоровья и иммунитета в ней минимальная», — заверила Русакова.
Добавила диетолог и о том, как правильно употреблять продукт: каулерпу едят исключительно в сыром виде. Ее можно есть в сочетании с соевым соусом либо использовать в качестве ингредиента для суши и салатов. Обжаривать, варить, тушить или запекать категорически нельзя, так как при нагревании водоросль полностью теряет свой фирменный вкус и хруст.