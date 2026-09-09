«Жжение, вздутие, боль»: Врач назвала неожиданные причины появления изжоги
Гастроэнтеролог Бережная: стресс может способствовать появлению изжоги
Изжога — знакомое многим состояние, когда кислота из желудка поднимается обратно в пищевод, вызывая неприятное ощущение жжения за грудиной. Возникает оно чаще после еды или ночью, но может появиться и в положении лежа, и при наклонах вперед. Важно понимать, какие именно продукты могут провоцировать изжогу, чтобы избежать дискомфорта и улучшить качество жизни.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» заявила, что существует несколько физиологических моментов, которые необходимо знать.
- Между пищеводом и желудком нет никакого сфинктера и мышечного кольца, которое бы закрывало. Именно вертикализация положения тела позволяет нам таким образом не иметь частых забросов из желудка в пищевод.
- В пищеводе содержимое щелочное, в желудке — кислое, и это является важным фактором, потому что при смешении, как и при гашении соды лимоном, получается образование газа, раздражение, ожог, неприятные ощущения, чувства жжения, боли, даже резкий спазм, когда человек не может ничего проглотить. Это происходит из-за раздражения кислотой. Чем чаще это происходит, тем больше возникает воспаления пищевода и серьезных последствий.
Причин для появления изжоги, по мнению диетолога, много, однако самое первое — переедание, когда человек не ел целый день, а вечером поужинал и сразу принял горизонтальное положение.
«Вторая причина — индивидуальная непереносимость некоторых продуктов. И более часто это молочные продукты, потому что молочный белок непростой, и порой многие люди не знают, что у них аллергия на коровье молоко. Возникает вздутие, бурление, боль, что приводит к развитию изжоги», — объяснила врач.
Она добавила, что еще один фактор, вызывающий изжогу, — стресс.