10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия

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6 августа 2024 года исполнилось 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго, подписанного президентом Владимиром Путиным в 2014 году, передает РБК. В ответ на антироссийские санкции западных стран, это решение кардинально изменило российский агропромышленный комплекс. Спустя десятилетие, российское сельское хозяйство демонстрирует заметный рост, хотя сохраняются проблемы с зависимостью от импортного сырья и посевного материала.
За прошедшее десятилетие Россия значительно нарастила производство продовольствия. С 2014 по 2023 год производство в сельском хозяйстве увеличилось на 33,2%, а по пищевым продуктам — на 42,9%. Министр сельского хозяйства Оксана Лут подчеркнула, что Россия не только обеспечила себя всеми основными продуктами питания, но и стала одним из самых конкурентных рынков в мире. Производство плодоовощной продукции выросло в 1,7 раза, а урожай плодов и ягод достиг рекордных уровней.
Введение продэмбарго способствовало созданию новой индустрии, в том числе в сыроделии, где производство сыров увеличилось практически вдвое. Россия также укрепила свои позиции как крупный экспортёр продовольствия. По итогам 2023 года экспорт продукции АПК составил $43,5 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. Экспорт превышает импорт на 24%.
Несмотря на успехи, остаются и проблемы. Цены на некоторые продукты выросли, особенно на те, которые зависят от импортного сырья. Например, сливочное масло подорожало в три раза, мороженая рыба — в 2,5 раза, а яблоки — в 2,4 раза. Эксперты отмечают, что несмотря на развитие отечественного производства, значительная часть сырья и оборудования для сельского хозяйства остается импортной.
Аналитики считают, что политика продэмбарго оказала положительное влияние на развитие российского АПК, однако полное импортозамещение может быть нецелесообразным. Необходимы адекватные решения, которые позволят сохранить экономическую эффективность и ассортимент продукции на внутреннем рынке, отмечают эксперты.
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Введение продэмбарго способствовало созданию новой индустрии, в том числе в сыроделии, где производство сыров увеличилось практически вдвое. Россия также укрепила свои позиции как крупный экспортёр продовольствия. По итогам 2023 года экспорт продукции АПК составил $43,5 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. Экспорт превышает импорт на 24%.
Несмотря на успехи, остаются и проблемы. Цены на некоторые продукты выросли, особенно на те, которые зависят от импортного сырья. Например, сливочное масло подорожало в три раза, мороженая рыба — в 2,5 раза, а яблоки — в 2,4 раза. Эксперты отмечают, что несмотря на развитие отечественного производства, значительная часть сырья и оборудования для сельского хозяйства остается импортной.
Аналитики считают, что политика продэмбарго оказала положительное влияние на развитие российского АПК, однако полное импортозамещение может быть нецелесообразным. Необходимы адекватные решения, которые позволят сохранить экономическую эффективность и ассортимент продукции на внутреннем рынке, отмечают эксперты.
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Елена Перлова