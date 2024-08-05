Число заявок на семейную ипотеку снизилось на 22% после перезапуска программы

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После перезапуска «Семейной ипотеки» в июле резко снизился спрос на эту программу, число заявок упало на 22% по сравнению с июнем. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные института развития «Дом.рф».
Согласно сообщению, за июль банки получили всего 152,6 тысячи заявок на получение семейной ипотеки. Эксперты поясняют, что россияне перестали брать кредиты по данной госпрограмме из-за изменения ее условий. Теперь семейную ипотеку могут взять только семьи, где воспитывается не менее двух детей, одному из которых не должно быть более шести лет.
Однако исключения все-таки есть – это россияне, проживающие в регионах с низким объемом строительства, в малых городах, где число населения не превышает 50 тысяч человек, а также те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью.
Эксперты связывают резкий спад спроса с тем, что многие стремились взять ипотеку по старым условиям в июне, именно поэтому в прошлом месяце было зафиксировано увеличение заявок.
При этом заметнее всего спрос на семейную ипотеку упал в Ленинградской области – на 56,1% и в Санкт-Петербурге – на 37,6%. При этом в столице число заявок уменьшилось на 28,1 процента за месяц.
Однако специалисты считают, что повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки может стимулировать интерес россиян к льготным ипотечным программам. Люди могут поспешить взять кредиты на текущих условиях, пока ставка не повысилась в очередной раз.
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Однако исключения все-таки есть – это россияне, проживающие в регионах с низким объемом строительства, в малых городах, где число населения не превышает 50 тысяч человек, а также те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью.
Эксперты связывают резкий спад спроса с тем, что многие стремились взять ипотеку по старым условиям в июне, именно поэтому в прошлом месяце было зафиксировано увеличение заявок.
При этом заметнее всего спрос на семейную ипотеку упал в Ленинградской области – на 56,1% и в Санкт-Петербурге – на 37,6%. При этом в столице число заявок уменьшилось на 28,1 процента за месяц.
Однако специалисты считают, что повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки может стимулировать интерес россиян к льготным ипотечным программам. Люди могут поспешить взять кредиты на текущих условиях, пока ставка не повысилась в очередной раз.
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Элина Позднякова