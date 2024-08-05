Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру

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Управляющий директор по инвестициям Николай Рясков выразил мнение, что причина в обвале биржи по всему миру кроется в росте безработицы в США и ухудшении прогнозов прибыли ведущих американских компаний.
«Вероятность рецессии в США существенно выросла, и падение мировых индексов отражает этот негатив. Сейчас мы видим переоценку рисков на рынках — risk-off. Участники международного рынка занимали ликвидность в йене, конвертировали валюту в доллар и зарабатывали на разнице ставок и обесценении йены относительно доллара. Сейчас происходит резкое снижение долговой нагрузки этих операций», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Он напомнил, что все мировые рынке взаимосвязаны.
Ранее аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что ожидается их дальнейшее падение в ближайшее время. Он отметил, что курс биткоина с $52 тыс. имеет все шансы снизиться до $45-47 тыс.
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