Экспортными партнёрами подмосковных предприятий МСП стали 36 стран

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковные компании-экспортёры из числа представителей малого и среднего бизнеса подписали экспортные контракты с партнёрами из 36 стран в первом полугодии 2024 года.
Эти соглашения утверждены при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По данным регионального Мининвеста, компании-экспортёры поставляют за рубеж при поддержке региона товары повседневного спроса, продукцию машиностроения, химической отрасли и многое другое. Фонд помогает компаниям стать участниками международных выставок и бизнес-мероприятий с потенциальными партнёрами, получать образовательные услуги, помощь в оформлении документов и другую поддержку. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.
Полный перечень мер поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.
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«За этот период более 70 компаний при поддержке региона заключили экспортные контракты на 42 млн долл. В топ-3 партнёров Подмосковья вошли Армения, куда поставили продукции на 9 млн долл., Белоруссия, также закупившая продукции почти на 9 млн долл., и Китай, который приобрёл подмосковных товаров на 6,5 млн долл. Пятёрку лидеров дополняют Казахстан и Узбекистан», – уточнила зампред.
По данным регионального Мининвеста, компании-экспортёры поставляют за рубеж при поддержке региона товары повседневного спроса, продукцию машиностроения, химической отрасли и многое другое. Фонд помогает компаниям стать участниками международных выставок и бизнес-мероприятий с потенциальными партнёрами, получать образовательные услуги, помощь в оформлении документов и другую поддержку. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.
Полный перечень мер поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.
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Лора Луганская