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Экспортными партнёрами подмосковных предприятий МСП стали 36 стран

05 августа 2024, 16:56
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Подмосковные компании-экспортёры из числа представителей малого и среднего бизнеса подписали экспортные контракты с партнёрами из 36 стран в первом полугодии 2024 года.
Эти соглашения утверждены при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«За этот период более 70 компаний при поддержке региона заключили экспортные контракты на 42 млн долл. В топ-3 партнёров Подмосковья вошли Армения, куда поставили продукции на 9 млн долл., Белоруссия, также закупившая продукции почти на 9 млн долл., и Китай, который приобрёл подмосковных товаров на 6,5 млн долл. Пятёрку лидеров дополняют Казахстан и Узбекистан», – уточнила зампред.


По данным регионального Мининвеста, компании-экспортёры поставляют за рубеж при поддержке региона товары повседневного спроса, продукцию машиностроения, химической отрасли и многое другое. Фонд помогает компаниям стать участниками международных выставок и бизнес-мероприятий с потенциальными партнёрами, получать образовательные услуги, помощь в оформлении документов и другую поддержку. Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Полный перечень мер поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

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#екатерина зиновьева
#мсп
Более 400 подмосковных компаний МСП оспорят субсидии на покупку оборудования
05 августа 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области завершили приём заявок на субсидии для покупки и лизинга оборудования. Претендентами на получение этой меры поддержки стали 409 компаний малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В течение июля подмосковный Мининвест принимал заявки от предпринимателей региона на возмещение части затрат на покупку и лизинг оборудования. Всего подано 409 заявок на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Победителей назовут в конце августа», – сказала зампред.
Как напомнили в министерстве, в рамках субсидии субъекты МСП могут возместить до 5 млн рублей, а также до 50% затрат на приобретение оборудования для создания, развития и модернизации производства. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Также предприниматели могут воспользоваться услугами и сервисами центра «Мой бизнес» Московской области, – например, обратиться за бесплатной консультацией по получению федеральных и региональных мер поддержки.

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#бизнес
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Самое резкое падение криптовалюты с 2021 года: курс биткоина снизился до $50 тысяч
Курс биткоина упал ниже $50 тысяч во время самого резкого снижения с 2021 года
05 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/dulezidar

Курс биткоина сегодня утром, 5 августа, снизился за сутки на 18% — до $50 тысяч долларов, что стало самым резким падением криптовалюты с 2021 года, а также самым низким значением BTC с января 2024. Об этом ссылкой на источники пишет РБК.
По данным агентства, вместе с биткоином более чем на 20% упала и вторая по величине криптовалюта — Еthereum. Она торгуется в пределах $2200.

Уточняется, что общая капитализация рынка криптовалют за сутки уменьшилась больше, чем на 400 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что 5 августа по итогам торгов ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 12,4%. Местные аналитики связывают такой обвал с опасениями по поводу возможной рецессии в США, статистические данные о рынке труда которых 2 августа оказались ниже ожидаемых, а также с укреплением иены. После случившегося Дональд Трамп заявил, что причиной падения фондовых рынков стала некомпетентность президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис.

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#экономика
#биткоин
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Трамп обвинил Байдена и Харрис в некомпетентности, вызвавшей падение фондовых рынков
Трамп после падения фондовых рынков обвинил Байдена и Харрис в некомпетентности
05 августа 2024, 12:13

Фото: iStock/Torsten Asmus

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп убеждён, что в падении фондовых рынков Штатов и Азии виноваты действующие американские власти. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Он заявил, что причиной падения фондовых рынков стала некомпетентность президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис.

Отмечается, что 5 августа по итогам торгов ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 12,4%. Местные аналитики связывают такой обвал с опасениями по поводу возможной рецессии в США, статистические данные о рынке труда которых 2 августа оказались ниже ожидаемых, а также с укреплением иены.

Прогнозируется, что такое падение на японской бирже негативно скажется на кризисных явлениях на фондовых ранках Северной Америки, где в четверг уже начали фиксировать снисходящую динами на фоне слабых статистических данных о ситуации на рынке труда и в секторе производств.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#камала харрис
#экономика
#сша
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«Аэрофлот» подал в суд на авиапроизводителя «Яковлева»
«Аэрофлот» подал иск в суд на 7,3 млрд рублей к авиапроизводителю «Яковлеву»
05 августа 2024, 11:13

Фото: iStock/umenie

Авиакомпания «Аэрофлот» подала иск к авиапроизводителю «Яковлеву», следует из материалов картотеки Арбитражного суда Москвы.
Отмечается, что сумма исковых требований составила порядка 7,3 миллиардов рублей. При этом не приводятся материалы, разъясняющие суть претензий крупнейшего российского авиаперевозчика.

Подчеркнём, что обе компании входят в Объединённую авиастроительную компанию «Ростеха». Между «Аэрофлотом» и «Яковлевым» заключены несколько контрактов, а также подписаны предварительные договорённости на поставку самолётов.

Согласно подписанному в 2022 году документу, до 2030 года для «Аэрофлота» должно быть построено 339 самолётов, из которых 210 – это супермагистральные МС-21, 40 Ту-214 и 89 региональных SJ-100 (импортозамещённая версия иностранных Superjet 100).

В июне текущего года генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский заявил о том, что обсуждается внесение изменений в заключённый договор. Согласно им, заказ сократится лишь производством 339 самолётов МС-21.

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#аэрофлот
#суд
#самолёты
#производство
#контракт
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Число заявок на семейную ипотеку снизилось на 22% после перезапуска программы
05 августа 2024, 11:03

Фото: iStock/Diy13

После перезапуска «Семейной ипотеки» в июле резко снизился спрос на эту программу, число заявок упало на 22% по сравнению с июнем. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные института развития «Дом.рф».
Согласно сообщению, за июль банки получили всего 152,6 тысячи заявок на получение семейной ипотеки. Эксперты поясняют, что россияне перестали брать кредиты по данной госпрограмме из-за изменения ее условий. Теперь семейную ипотеку могут взять только семьи, где воспитывается не менее двух детей, одному из которых не должно быть более шести лет.

Однако исключения все-таки есть – это россияне, проживающие в регионах с низким объемом строительства, в малых городах, где число населения не превышает 50 тысяч человек, а также те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью.

Эксперты связывают резкий спад спроса с тем, что многие стремились взять ипотеку по старым условиям в июне, именно поэтому в прошлом месяце было зафиксировано увеличение заявок.

При этом заметнее всего спрос на семейную ипотеку упал в Ленинградской области – на 56,1% и в Санкт-Петербурге – на 37,6%. При этом в столице число заявок уменьшилось на 28,1 процента за месяц.

Однако специалисты считают, что повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки может стимулировать интерес россиян к льготным ипотечным программам. Люди могут поспешить взять кредиты на текущих условиях, пока ставка не повысилась в очередной раз.

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На фестивале в Истре назвали победителя «Сырного чемпионата 2024»
05 августа 2024, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Сыр горгонзола с голубой плесенью под названием «Нежность» признан победителем «Сырного чемпионата 2024». Итоги сырного конкурса подвели на фестивале, который завершился на ферме Олега Сироты в городском округе Истра, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Продукт изготовлен на сыроварне «Сырный Разгуляй». За главный титул победителя боролись около 50 сыроваров, которые представили 150 образцов сыров», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Награждения троек лидеров прошли в каждой из шести конкурсных категорий: «Молодые сыры»; «Полутвёрдые и твёрдые сыры»: «Сыры с мытой корочкой»; «Сыры с голубой и белой плесенью»; «Выдержанные сыры» и «Сыры с вкусовыми наполнителями».

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Подробные результаты конкурса опубликованы на сайте.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

Гастрономический «Сырный фестиваль» в девятый раз прошёл в деревне Дубровское городского округа Истра. На нём собрались около 280 фермеров из более чем 50 регионов России, а также ближнего зарубежья.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

На фестивале побывали губернатор Андрей Воробьёв вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Истра

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#сыр
#сырный кластер
#фестиваль
#истра
#олег сирота
#сыровар
#подмосковье
#московская область
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Госдолг Украины увеличился при Владимире Зеленском
Минфин Украины: госдолг страны вырос в два раза при Зеленском
05 августа 2024, 03:58

Государственный долг Украины при президенте Владимире Зеленском вырос в два раза, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Согласно анализу, государственный долг увеличился примерно на 74 миллиарда долларов, что почти соответствует сумме, взятой при первых пяти президентах. Это всего на 4,6 миллиарда долларов меньше, чем общий государственный долг с момента обретения независимости в 1991 году до 2019 года, когда Зеленский был избран президентом.

На конец первого полугодия он составлял 152,2 миллиарда долларов США, или 88,4 процента ВВП. Больше всего вырос внешний долг – на 59,5 миллиарда долларов, а внутренний – на 14,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что к 2024 году Россия войдет в тройку крупнейших экономик мира с самым низким уровнем госдолга на душу населения.

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#владимир зеленский
#украина
#экономика
#финансы
#россия
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Раскрыт размер средней пенсии в России
Заведующая РАНХиГс: в среднем пенсия в России составляет 20 941 рубль
04 августа 2024, 04:08

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

По словам Подольской, размер выплаты работающим пенсионерам составляет 17 484 рубля, а неработающим – 21 751 рубль. По состоянию на 1 апреля в России насчитывается 40 982 100 пенсионеров, из них 18,99% – работающие.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2024 года в России начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет будет осуществляться с учетом обновленного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. Размер повышения пенсии составит не более 400 рублей.

До этого экономист рассказала, что с 1 января 2025 года для некоторых российских граждан будет введена надбавка к пенсии. Речь идет о доплате в размере 1200 рублей пенсионерам в возрасте от 80 лет и инвалидам первой группы, имеющим право на сиделку.

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#пенсия
#россия
#экономика
#прогноз
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В России создадут бесшовное ж/д сообщение от Балтики до Индийского океана
Путин: в России создадут бесшовное ж/д сообщение от Балтики до Индийского океана
04 августа 2024, 02:29

Фото: Сайт Кремля

Россия планирует создание бесшовного железнодорожного сообщения от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана. Об этом сообщил президент Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня железнодорожника.
Президент также подчеркнул важность развития транспортного сообщения между Азовским и Черным морями.

«Задачи действительно масштабные», – отметил Путин.

В июне российский лидер анонсировал, что первый групповой тур в Корейскую Народно-Демократическую Республику, одну из самых закрытых стран мира, состоится летом 2024 года.

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#владимир путин
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