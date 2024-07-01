10 тысяч вакансий представили на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Подмосковье завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». С 24 по 28 июня ярмарка собрала около 500 крупных работодателей региона, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
По данным ведомства, всего в 18 городах и на онлайн-площадке было представлено около 10 тысяч вакансий.
Помимо этого, на площадках ярмарки проводили мастер-классы, тренинги и круглые столы с представителями предприятий и образовательных учреждений. В центре занятости населения Московской области намерены проводить подобные мероприятия весь год.
Читайте также:
В Химках прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства
Около 350 работодателей соберёт в Подмосковье Всероссийская ярмарка трудоустройства
Участники СВО и члены их семей получат приоритет на трудоустройство
«За четыре дня Всероссийской ярмарки трудоустройства её площадки посетили почти 4 тыс. человек. Половина из них получили предложения от работодателей. Работу могли найти представители рабочих профессий, инженеры, экономисты, аграрии, студенты, участники спецоперации, пенсионеры и предпенсионеры», – рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Помимо этого, на площадках ярмарки проводили мастер-классы, тренинги и круглые столы с представителями предприятий и образовательных учреждений. В центре занятости населения Московской области намерены проводить подобные мероприятия весь год.
Читайте также:
В Химках прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства
Около 350 работодателей соберёт в Подмосковье Всероссийская ярмарка трудоустройства
Участники СВО и члены их семей получат приоритет на трудоустройство
Лора Луганская