157 жителей Подмосковья за полгода открыли бизнес с помощью господдержки

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Услуга по содействию началу предпринимательской деятельности от центра занятости Подмосковья за полгода помогла открыть собственное дело примерно 160 жителям региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Жители региона могут получить на открытием своего дела разовую выплату размером около 165 тысяч рублей. В этом году услугой воспользовались уже 157 жителей области. Самыми популярными бизнес-проектами стали бьюти-услуги, пошив одежды и аксессуаров, производство кондитерских изделий, ремонтные и строительные работы», – уточнила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Воспользоваться услугой по содействию началу предпринимательской деятельности могут безработные от 18 лет до достижения пенсионного возраста.
В министерстве напомнили, что возвращать единовременную выплату на открытие бизнеса не нужно, если выполнить два условия. Необходимо в течение 90 дней отчитаться о том, что деньги были потрачены в соответствии с утверждённым бизнес-планом, а также сохранить бизнес в течение 12 месяцев после подписания договора с Центром занятости.
Подать заявление на получения услуги можно по ссылке.
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Лора Луганская