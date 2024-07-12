В Подмосковье подали более 70 заявок на субсидии по франшизе

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Более 70 заявок на субсидии для развития бизнеса по франшизе подали предприниматели Московской области с начала текущего года, 39 запросов уже удовлетворены, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«На сегодняшний день 75 предпринимателей подали заявки на получение субсидии на бизнес по франшизе на общую сумму 34,6 млн рублей, а 39 из них уже получили субсидии на 17,5 млн рублей», — отметила глава областного министерства Екатерина Зиновьева.Она напомнила, что подмосковные предприниматели, занимающиеся бизнесом по франшизе, могут получить частичное возмещение затрат на покупку или лизинг оборудования, коммунальные и арендные платежи. Максимальный размер субсидии составляет миллион рублей и не более 50% затрат.
Заявки принимаются на инвестиционном портале региона.
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