Глава Щёлкова Булгаков осмотрел фермерское хозяйство «Ягодная долина»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков познакомился с работой фермерского хозяйства «Ягодная долина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Предприятие находится в рабочем посёлке Фряново. Инвестпроект реализуется с 2020 года. Ранее предприятие получило два участка площадью 185 га в аренду на 5 лет для расширения плантации и субсидию на закупку техники. В результате за 2023-й собрали 180 тонн клубники и 30 тонн малины», – говорится в сообщении.В этом году Миноблимущество предоставило «Ягодной долине» земельный участок площадью более 22 га в рамках программы господдержки развития сельского хозяйства. Ферма расширяется, увеличивает число рабочих мест.
«На встрече обсудили и некоторые дорожные вопросы. Поможем с грейдированием подъездной дороги. Ягоды попробовал, действительно вкусные. Ждём новых рекордов», – написал Булгаков в своем телеграм-канале.Как отметили в администрации, ягоды земляники на этом уникальном предприятии выращивают в специальных матах с кокосовым субстратом. Это исключает соприкосновение с землёй, защищает от осадков, чрезмерной влаги и других неблагоприятных факторов. Это позволяет получать урожай самого высокого качества.
Продукцию хозяйство поставляет в ведущие сети Москвы и области. На прилавках их можно найти под торговыми марками «Моя усадьба» и «Подмосковная».
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