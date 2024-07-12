Подмосковные IT-компании получили гранты более чем на 1,5 млрд рублей

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Свыше полутора миллиардов рублей составила общая сумма IT-грантов, выданных высокотехнологичным компаниям Московской области с начала действия программы поддержки, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«ИТ-гранты — уникальная мера поддержки, которая помогает развивать ИТ-отрасль в Подмосковье: создавать новые рабочие места и привлекать кадры в эту сферу. На сегодня подписано уже 21 соглашение с высокотехнологичными компаниями, а сумма выданных грантов превысила 1,5 млрд рублей», — рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.Она добавила, что благодаря грантовой программе IT-компаниям региона удалось привлечь свыше трёх с половиной тысяч новых специалистов.
Узнать условия выдачи IT-гранта и подать заявку на его получение можно на портале госуслуг Московской области.
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Лев Каштанов