17 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота произвели в Подмосковье за 9 месяцев

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области производство мяса крупного рогатого скота на убой в живом весе выросло на 0,3% по итогам трёх кварталов 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оно превысило 17 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Поголовье чистопородного скота мясного направления в регионе составляет более 4,2 тыс. голов. Самая распространенная - абердин-ангусская порода, которая характеризуется высокой мясной продуктивностью. Её поголовье – 2,4 тыс. голов. В городском округе Серпухов работает «Экоферма «Заречье», которая является племенным репродуктором по разведению этой породы», – отметили в министерстве.Кроме того, в регионе разводят мясной скот герефордской, симментальской, калмыцкой, лимузинской пород, а также породы обрак.
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Лора Луганская