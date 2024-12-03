В подмосковном Минсельхозпроде рассказали, какие мандарины нельзя покупать

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Употребление богатых витамином C мандаринов активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с вирусами и инфекциями. А аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье костей, волос и ногтей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Там также дали советы, как выбрать в магазине или на рынке качественные мандарины.
Как отметили в Минсельхозпроде, на прилавках подмосковных магазинов, ярмарок и рынков представлен широкий выбор главного зимнего лакомства. Там добавили, что в ноябре жители Подмосковья в среднем покупали 773 кг фруктов в день. За месяц в магазинах региона реализовали 23 тонны яблок, апельсинов, мандаринов, киви и других плодов.
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«Они должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без чёрных или светлых пятен. Если мандарин легко проминается пальцем, это говорит о том, что плод испорчен. В таком случае от покупки следует отказаться. Листочки на мандаринах не являются показателем качества. Выбирать нужно по сорту и вкусу, который нравится больше других», – сказали в министерстве.
Как отметили в Минсельхозпроде, на прилавках подмосковных магазинов, ярмарок и рынков представлен широкий выбор главного зимнего лакомства. Там добавили, что в ноябре жители Подмосковья в среднем покупали 773 кг фруктов в день. За месяц в магазинах региона реализовали 23 тонны яблок, апельсинов, мандаринов, киви и других плодов.
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Лора Луганская