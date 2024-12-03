Волонтёры марафона «Корзина доброты» соберут продукты для нуждающихся

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Банк еды «Русь»
В Москве и Санкт-Петербурге 14 декабря пройдёт межрегиональный продовольственный марафон «Корзина доброты», приуроченный к завершению Года семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В рамках акции соберут продуктовые наборы для социально незащищённых категорий граждан из 15 регионов страны, включая Подмосковье. Для формирования продуктовых наборов будут принимать товары с длительным сроком хранения – крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье. Нужно приобрести рекомендуемые продукты, передать их волонтёрам или оставить в специальной корзине», – говорится в сообщении.Марафон будет проходить 14 декабря с 14 до 18 часов в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Москве и в Санкт-Петербурге в пределах МКАД И КАД. Всего в акции будут участвовать более 1,6 тыс. торговых точек.
Узнать подробную информацию о марафоне можно на сайте.
Марафон организует благотворительный фонд «Банк еды «Русь» с партнёрами. Всего планируется собрать около 10 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся семей с детьми и пенсионеров.
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Лора Луганская