Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар о подборе сотрудников

Фото: istockphoto/anyaberkut
Бесплатный вебинар, посвящённый правилам подбора эффективных сотрудников, проведут для предпринимателей Московской области в четверг, 18 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участники вебинара вебинар «Как выйти из операционки через точный найм» расскажут, как выбирать сотрудников, которые помогут бизнесу выйти на новый уровень, а также как избавиться от операционных задач и увеличить прибыль», — говорится в сообщении.Спикером вебинара станет рекрутингового агентства HR-FACTOR Дина Бочкова. Мероприятие начнётся в 11:00, для того, чтобы принять в нём участие, надо зарегистрироваться по ссылке. Регистрация закроется 17 апреля в 18:00.
Всем зарегистрированным участникам вебинара на электронную почту придёт ссылка на вебинар.
Читайте также:
В Подмосковье открыли набор промышленников на экспортный акселератор
В Подмосковье назвали пять обладателей грантов в сфере науки и инноваций
Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар по экспорту
Лев Каштанов