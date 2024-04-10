Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В округе Ступино построили склад для хранения пищевых продуктов

В округе Ступино построили склад для хранения пищевых продуктов

10 апреля 2024, 15:38
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Склад для хранения пищевых продуктах в разных температурных режимах построили в деревне Ольховка городского округа Ступино, заключение о соответствии новостройки проектной документации выдали специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.


«Общая площадь нового склада составляет около 8 тысяч квадратных метров. Строительство длилось около трёх с половиной лет. На складе организована шестиярусная система хранения, предусмотрены зоны с различными температурами», — говорится в сообщении.
А складе планируют размещать сгущённое молоко, молоко длительного хранения, йогурты, творог, сыры, шоколад и кондитерскую продукцию, а также фрукты и овощи.

Читайте также:

В Подмосковье построят производство напитков за 5 млрд рублей

В Подмосковье открыли набор промышленников на экспортный акселератор

Промышленное производство в Подмосковье в начале года выросло на 18%
#ступино
#склад
#строительство
#главгосстройнадзор мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арбитражный суд Москвы ликвидировал «Киви-банк»
10 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock / Vladislav Zolotov

По заявлению Банка России, арбитражный суд Москвы решил ликвидировать АО «Киви-банк». Функции ликвидатора возьмёт на себя Агентство по страхованию вкладов, об этом сообщили РИА Новости.
Напоминаем, что Киви Банк остался без лицензии еще в феврале. Лицензию отозвали из-за постоянного нарушения в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.

В суде по рассмотрению дела о лишении лицензии «Киви-банка» отмечалось, что активы организации оцениваются в 68,3 млрд рублей, тогда как его обязательство оценили в 43,2 млрд рублей. Это говорит о том, что кредитная организация не является банкротом.

КИВИ Банк был оператором платежного сервиса «Qiwi кошелек».

Прежде сообщалось, что «Киви-банк» подал иск в арбитраж против собственников. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ЦБ РФ: средства на кошельках лишенного лицензии Киви-банка не застрахованы

ФСБ проверяет лишённый лицензии Киви Банк

Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
#банк
#цб рф
#нарушения
#лицензии
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
Набиуллина: политика Центробанка предполагает шесть мер для борьбы с бедностью
10 апреля 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о шести мерах, которые направлены на борьбу с бедностью в России, передает РИА Новости.
Эти меры включают в себя снижение уровня инфляции, укрепление защиты от чрезмерной закредитованности, борьбу с финансовым мошенничеством, поддержку граждан с невысокими доходами и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также программы финансовой грамотности.

Набиуллина отметила, что снижение инфляции играет важную роль в борьбе с бедностью, поскольку высокие цены больше всего затрагивают людей с низкими доходами. Она также подчеркнула необходимость защиты населения от чрезмерной задолженности и борьбы с финансовым мошенничеством, особенно с учетом уязвимости людей с невысокими доходами.

Кроме того, Набиуллина отметила важность развития финансовых продуктов для людей с низкими доходами, таких как социальные счета и вклады. Она также упомянула законопроект, принятый Госдумой в декабре, который позволяет открывать социальные банковские вклады на сумму до 50 тысяч рублей для граждан с низкими доходами, а также создание социального банковского счета.

Читайте также:

Набиуллина рассказала, зачем нужна высокая ключевая ставка

Набиуллина: Российская экономика прошла пик перегрева

Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков
#экономика
#цены
#законопроект
#меры
#снижение
#вклады
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная ферма одержала победу на Национальном органическом конкурсе
10 апреля 2024, 13:01

Фото: iStock/AlexRaths

Ферма «М2», расположенная в Волоколамском городском округе, стала победительницей Национального органического конкурса в номинации «Ассортимент органической продукции», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Ежегодный национальный органический конкурс проводился в третий раз. Победители были выбраны по итогам всероссийского голосования, в котором приняли участие более 160 тысяч человек. (…) Для нас важно, чтобы подобные производственные площадки, отвечающие запросам населения, наращивали выпуск продукции и получали новые награды», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.
В ведомстве также отметили, что победу на конкурсе одержал ещё один представитель Московской области: в номинации «Лидер розничной торговли органической продукцией посредством продаж в специализированных магазинах» лучшим стала реутовская компания «Рожь да лён».

Читайте также:

В Подмосковье построят производство напитков за 5 млрд рублей

В Подмосковье открыли набор промышленников на экспортный акселератор

В Подмосковье благополучно перезимовали все озимые
#конкурс
#ферма
#победа
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
#волоколамск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье построят производство напитков за 5 млрд рублей
10 апреля 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Дмитровском городском округе появится производство бутилированной питьевой воды, безалкогольных напитков и соков. К строительству в рамках инвестпроекта приступила компания «Лидер 5», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции компании в проект составляют 5 млрд рублей. Запуск предприятия запланирован на 2025 год. На новом заводе ежегодно смогут выпускать 100 млн бутылок напитков. На нём планируют создать 170 рабочих мест. Проект включили в реестр региональных инвестиционных проектов в рамках господдержки. Это обеспечит предприятию ряд налоговых льгот», – поделилась планами Зиновьева.
Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов и других мерах поддержки можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Читайте также:

В Подмосковье открыли набор промышленников на экспортный акселератор

Промышленное производство в Подмосковье в начале года выросло на 18%

В Подмосковье назвали пять обладателей грантов в сфере науки и инноваций
#мининвест мо
#дмитровский городской округ
#напитки
#производство
#строительство
#инвестиции
#экономика
#московская область
#подмосковье
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Набиуллина рассказала, зачем нужна высокая ключевая ставка
Набиуллина: повышение ключевой ставки ЦБ не ставит крест на развитии экономики
10 апреля 2024, 12:28

Фото: сайт Кремля

Повышение ключевой ставки Центрального банка России не приведет к остановке развития отечественной экономики, так как она продолжает расти высокими темпами. Об этом 10 апреля заявила Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
По ее словам, Центральный банк РФ уже видит первые результаты повышения ключевой ставки: пик инфляции остался позади. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ защищает доходы граждан, и вносит вклад в борьбу с бедностью, отметила Набиуллина.

По ее данным, россияне заработали почти 1 трлн рублей на процентах по вкладам благодаря высокой ключевой ставке ЦБ.

Читайте также:

Набиуллина: Российская экономика прошла пик перегрева

Набиуллина прокомментировала отзыв лицензий у российских банков

Набиуллина назвала последствия конфискации резервов ЦБ РФ
#экономика
#банк
#цб рф
#ключевая ставка
#россияне
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье открыли набор промышленников на экспортный акселератор
10 апреля 2024, 12:11

Фото: iStock/Tryaging

Двенадцатый поток акселераторной программы «Экспортный форсаж» запускает для промышленных компаний Московской области региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«В курс входят шесть двухдневных очных семинаров, на которых участников научат выбирать оптимальные экспортные рынки, разрабатывать маркетинговую стратегию экспорта, снижать расходы, оптимизировать логистику и вести переговоры с зарубежными партнёрами», — говорится в сообщении.
Семинары будут проводиться с 25 апреля по 18 сентября. Обучение бесплатное, однако, чтобы попасть на курс, нужно соответствовать ряду критериев по профилю предприятия, выручке, организационной форме и пр.

Подробно об акселерационной программе все желающим расскажут 12 апреля в конференц-зале отеля Hilton Moscow Strogino в Москве. Встреча начнётся в 13:00. Кроме того, полную информацию можно узнать на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Там же можно подать заявку на участие, приём будет проводиться до 25 апреля.

Читайте также:

Промышленное производство в Подмосковье в начале года выросло на 18%

В Подмосковье назвали пять обладателей грантов в сфере науки и инноваций

Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар по экспорту
#экспорт
#производители
#предприниматели
#московская область
#подмосковье
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта
10 апреля 2024, 10:41

Фото: istockphoto.com/LarisaL

По данным Московской биржи, курс евро на торгах сначала поднялся выше отметки в 101 рубль, но затем немного снизился.
На момент 9:51 по московскому времени, курс евро по расчетам на следующий день увеличился на 16 копеек и составил 100,98 рубля.

Несколько минут назад евро достигло своего максимума с 21 марта, поднявшись до 101,01 рубля.

В то же время курс юаня возрос на три копейки, достигнув отметки в 12,85 рубля.

Курс доллара также увеличился на две копейки и составил 93,02 рубля.

Читайте также:

Финансист Бабин спрогнозировал курс доллара до конца недели

Спрогнозирован средний курс доллара на весь год

Экономист Белянчикова спрогнозировала курс доллара до ₽98 после выборов
#евро
#курс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто нежелание Microsoft прекращать деятельность в России
ТАСС: Microsoft не желает формально прекращать деятельность в России
10 апреля 2024, 02:32

Фото: iStock/jewhyte

Американская компания Microsoft не намерена ликвидировать свои юридические лица в России, о чем свидетельствует ее финансовый отчет за 2023 год, передает информационное агентство ТАСС.
Об этом говорится в документах трех из четырех местных юридических лиц Microsoft. Эксперты отмечают, что аналогичное решение было принято по итогам 2022 года после приостановки продаж новых продуктов. Microsoft также решила заблокировать свои существующие – облачные – решения в Российской Федерации.

Журналисты отметили, что Microsoft не планирует ликвидировать как минимум свои основные юридические лица «Майкрософт рус», «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пеймент рус». Из этого они сделали вывод, что Microsoft не намерена официально прекращать свою деятельность в России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обвинил американскую компанию Microsoft в поддержке Киева и действиях в ущерб Российской Федерации. Замминистра отметил, что компания «порочит свое имя не только антироссийской риторикой, но и конкретными действиями, которые вредят нашей стране».

Читайте также:

Семью Байдена обозначили как спонсора терактов в России

Российскую писательницу объявили в розыск МВД России

ВСУ применили химическое оружие под Клещеевкой, заявили в России
#сша
#компании
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Промышленное производство в Подмосковье в начале года выросло на 18%
09 апреля 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Общий рост промышленного производства в Подмосковье за первые два месяца 2024 года составил почти 18%, а обрабатывающий сектор вырос более чем на 20%. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Рост в 50% и более, по её словам, показали четыре производственных сектора региона.
«Продолжаем фиксировать активное развитие высокотехнологичного производства. В январе – феврале производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 76%. Абсолютным лидером за отчётный период стал сектор производства кожи и изделий из кожи, где рост составил без малого 88%. Почти на 52% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий. На 50% увеличилось производство машин и оборудования, не включённых в другие группы», – пояснила Зиновьева.
Она добавила, что в регионе активно развивается импортозамещающая промышленность. Это обеспечивает стремительный рост именно обрабатывающего сектора промпроизводства.

Читайте также:

В Подмосковье назвали пять обладателей грантов в сфере науки и инноваций

Щёлковский завод кухонной мебели увеличил производительность за счёт нацпроекта

В Подмосковье будут выпускать особо прочное уличное спортивное оборудование
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#промышленность
#рост
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф