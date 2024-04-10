В округе Ступино построили склад для хранения пищевых продуктов

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Склад для хранения пищевых продуктах в разных температурных режимах построили в деревне Ольховка городского округа Ступино, заключение о соответствии новостройки проектной документации выдали специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь нового склада составляет около 8 тысяч квадратных метров. Строительство длилось около трёх с половиной лет. На складе организована шестиярусная система хранения, предусмотрены зоны с различными температурами», — говорится в сообщении.А складе планируют размещать сгущённое молоко, молоко длительного хранения, йогурты, творог, сыры, шоколад и кондитерскую продукцию, а также фрукты и овощи.
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