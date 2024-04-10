В округе Ступино построили склад для хранения пищевых продуктов

Общий рост промышленного производства в Подмосковье за первые два месяца 2024 года составил почти 18%, а обрабатывающий сектор вырос более чем на 20%. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.