300 млн руб. вложил в расширение подмосковный производитель игровых комплексов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Лебер», занимающаяся производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, инвестировала в наращивание производственных мощностей более 300 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В 2024 году предприятие выпустило более 10 тыс. изделий. Свою продукцию она поставляет по всей России, а также в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Монголию, Иорданию и другие страны. Весь предыдущий год компания «Лебер» проводила модернизацию производственного комплекса, склада и транспортного сектора.
Помимо этого, в течение прошлого года компании удалось в три раза увеличить собственное конструкторское бюро, которое проектирует игровые площадки. Среди разработок – шесть новых концептуальных линеек игрового оборудования.
Для расширения ассортимента деревянных игровых комплексов компания запустила в прошлом году новую производственную площадку и деревообрабатывающее производство, которое уже в 2025-м позволит заместить часть закупаемого бруса для собственных нужд.
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«Это позволило не только увеличить объём выпуска готовой продукции, но и сократить сроки отгрузки. В наращивание производственных мощностей предприятие вложило более 300 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо этого, в течение прошлого года компании удалось в три раза увеличить собственное конструкторское бюро, которое проектирует игровые площадки. Среди разработок – шесть новых концептуальных линеек игрового оборудования.
Для расширения ассортимента деревянных игровых комплексов компания запустила в прошлом году новую производственную площадку и деревообрабатывающее производство, которое уже в 2025-м позволит заместить часть закупаемого бруса для собственных нужд.
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Лора Луганская