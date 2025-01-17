В Московской области запустили производство моющих средств в мини-упаковках

Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества европейских государств с Москвой, знаменуя собой «рассвет для России» на нефтегазовом рынке Европы. Об этом заявил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер в интервью газете Telegraph.