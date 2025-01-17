В Московской области запустили производство моющих средств в мини-упаковках

Видео: пресс-служба компании «Пластик Он Лайн
В Пушкинском городском округе стартовал выпуск жидкого мыла, средств для мытья посуды, пола, стёкол и сантехники в виде концентрата. Производством займётся подмосковная компания «Пластик Он Лайн», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Продукция выпускается в виде капсул для дальнейшего разведения водой. Так, из капсулы объёмом 50 мл получится 500 мл моющего средства. Такой формат облегчает логистику, оптимизирует хранение и значительно сокращает использование пластика.
Помимо этого, на своём предприятии в Красноармейске площадью более 3 тыс. кв. м «Пластик Он Лайн» производит сухие души, бытовую химию и косметические средства под торговыми марками FlexFresh и EcoCaps. Собственная лаборатория позволяет компании контролировать качество продукции и разрабатывать новую.
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«В запуск линейки по производству жидких моющих средств компания «Пластик Он Лайн» инвестировала около 40 млн рублей. На предприятии запущены две производственные линии, которые позволяют ежегодно выпускать около 2 млн капсул. По желанию заказчика объём упаковок может варьироваться от 10 до 100 мл», – рассказала зампред – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо этого, на своём предприятии в Красноармейске площадью более 3 тыс. кв. м «Пластик Он Лайн» производит сухие души, бытовую химию и косметические средства под торговыми марками FlexFresh и EcoCaps. Собственная лаборатория позволяет компании контролировать качество продукции и разрабатывать новую.
«Приоритетное направление нашего развития – разработка и производство бытовой химии и косметических средств по ЭКО-стандартам. Для этого мы разработали линейку концентрированных средств, что в несколько раз снижает использование и дальнейшую переработку полимерных материалов», – рассказал гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.По данным министерства, в прошлом году предприятие выпустило более 8 млн изделий.
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Лора Луганская