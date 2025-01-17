Продукцию на ярмарке «Сделано в России» в Китае представили более 120 компаний

Фото: пресс-служба РЭЦ
Более 120 компаний-производителей из 43 регионов России стали участниками фестиваля-ярмарки «Сделано в России», открывшейся в пятницу, 17 декабря, в городе Шэньян — столице китайской провинции Ляонин, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
«Фестиваль-ярмарка проводится в крупнейшем торговом центре города Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице». Там представлены российские продукты питания, напитки, косметика, товары народных промыслов и сувениры, в том числе молочная продукция из Воронежской области, морсы из Карелии, печенье из Владимирской области, косметика из Новгорода и многое другое», — говорится в сообщении.На выставке-ярмарке открыта также дегустационная зона и кафе с русскими блюдами. Кроме того, в рамках мероприятия будут проведены деловые встречи с представителями бизнеса КНР.
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Лев Каштанов