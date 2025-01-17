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Подмосковье вошло в топ-5 регионов по числу производителей органической продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Московская область заняла четвёртое место в рейтинге российских регионов по числу сертифицированных производителей органической продукции сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия со ссылкой на Роскачество.


«В Московской области насчитывается одиннадцать сертифицированных производителей органической продукции. Эти предприятия, работающие в различных сферах — от сельского хозяйства до пищевого производства — не используют синтетические пестициды, гормоны роста и прочие добавки и их продукция отмечена государственным знаком «Органик», — рассказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.
В число сертифицированных подмосковных производителей органической продукции входит эко-ферма «Рябинки», фермерские хозяйства «Ягодный берег» и «Белые Луги», компания «МОК-производство», выпускающая кондитерские изделия, сухофрукты и фасованные орехи, и др.

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Европейская железнодорожная компания возобновила перевозки в Россию
ERR: Эстонская компания Operail возобновила перевозки грузов в РФ после приватизации
18 января 2025, 02:58

Фото: iStock/Tryaging

После приватизации компания Operail возобновила грузоперевозки в Россию. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR. При этом ранее правительство Эстонии запретило компании сотрудничество с Россией и Белоруссией, даже в случае отсутствия санкций.
«Компания Operail после приватизации возобновила связанные с Россией перевозки — ранее правительство это запрещало», — говорится в сообщении.
Речь идет о транспортировке пальмового масла, прибывающего из Индонезии. На эстонском терминале груз перегружают в поезда и отправляют до пограничного пункта Койдула, где его забирают российские перевозчики. В руководстве компании утверждают, что деятельность соответствует закону и санкционные ограничения не нарушаются.

Напомним, в конце 2022 года правительство Эстонии ввело запрет на перевозку грузов российского и белорусского происхождения, требуя от Operail искать новые направления бизнеса.

Тем не менее финансовые итоги за 2022 год показали чистый убыток компании в размере 16 миллионов евро при обороте в 61 миллион евро. В пресс-службе Operail отметили, что результаты текущего года могут быть еще хуже.

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#ограничения
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В Московской области в прошедшем году собрали более 87 тыс. тонн моркови
17 января 2025, 22:50

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На территории Подмосковья в прошлом году было собрано 87,3 тыс. тонн столовой моркови, выращенной в открытом грунте. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Крупнейшими производителями этого овоща в ведомстве назвали «Агрофирму «Бунятино», ООО «МосАгроФуд – Д», ЗАО «Куликово», «Овощную компанию АЭСО» и ООО «Дока – Генные Технологии».
«Благодаря своему вкусу и питательной ценности морковь является важным продуктов в рационе. Она легка в приготовлении и универсальна. Её можно употреблять сырой, например, в качестве добавки к салатам, варёной или запечённой», – рассказали в подмосковном Минсельхозпроде.
Там отметили, что из-за специфической текстуры и формы на корнеплоде после промывания могут оставаться частички земли. Поэтому при его обработке специалисты советуют использовать овощные щётки.

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#апк
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Банк России зарегистрировал новую платежную систему Пэйви
17 января 2025, 22:32

Фото: iStock/ IUshakovsky

ЦБ внес в реестр новую платежную систему Пэйви. Об этом сообщили на сайте регулятора.
Оператор платежной системы — ООО «Пэйви», которое зарегистрировано во Владивостоке.

Компанию учредили в феврале 2024 года. Уставный капитал «Пэйви» составляет 21,2 миллиона рублей. Бенефициаром является Роман Вирич, согласно информации ЕГРЮЛ.

В настоящий момент ни один из трех сайтов платежной системы, указанных при регистрации, не функционирует.

Пэйви — первая платежная система, которую внесли в реестр ЦБ в 2025 году. В прошлом году Банк России зарегистрировал три платежные системы: «one2one», «Омнипэй» и «Мультитрансфер».

Ранее сообщалось, что Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной, так как этот шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность РФ.

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Делегация Египта посетила производство протезов в Щёлкове
17 января 2025, 21:06

Фото: пресс-служба компании МЕТИЗ

Сотрудники египетского военного госпиталя Агуза побывали на производстве компании МЕТИЗ в Щёлкове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Египтяне восемь лет закупают комплектующие подмосковного производителя для реабилитации своих военных. В этот раз они ознакомились с полным циклом работы компании – от разработки и выпуска протезных модулей до изготовления готовых протезов по индивидуальным параметрам пациентов.

На заводе МЕТИЗ разрабатывают и производят комплектующие для протезов ног. Изделия этого бренда поставляют в 47 стран. Египет, Индия и Китай – постоянные покупатели подмосковного производителя.

На заводе для иностранных гостей провели экскурсию по цехам, показав все стадии производства. Также египтяне ознакомились с конструкторским отделом. Самое большое впечатление на них произвёл испытательный участок, где каждый протезный модуль проходит проверку.
«Мы плотно взаимодействуем с пациентами, получаем обратную связь от клиник, с каждым днём делаем наш продукт лучше и комфортнее для людей с ограниченными возможностями», – рассказал руководитель отдела экспорта компании МЕТИЗ Дмитрий Низамов.
Компания, основанная в 1999 году, является ведущим российским предприятием, которое осуществляет полный цикл протезирования конечностей – от разработки и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента.

Производственные мощности расположены в Щёлкове. Ежегодный объём выпускаемой продукции превышает 100 тыс. изделий.

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300 млн руб. вложил в расширение подмосковный производитель игровых комплексов
17 января 2025, 18:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Лебер», занимающаяся производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, инвестировала в наращивание производственных мощностей более 300 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В 2024 году предприятие выпустило более 10 тыс. изделий. Свою продукцию она поставляет по всей России, а также в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Монголию, Иорданию и другие страны. Весь предыдущий год компания «Лебер» проводила модернизацию производственного комплекса, склада и транспортного сектора. ​
«Это позволило не только увеличить объём выпуска готовой продукции, но и сократить сроки отгрузки. В наращивание производственных мощностей предприятие вложило более 300 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо этого, в течение прошлого года компании удалось в три раза увеличить собственное конструкторское бюро, которое проектирует игровые площадки. Среди разработок – шесть новых концептуальных линеек игрового оборудования.

Для расширения ассортимента деревянных игровых комплексов компания запустила в прошлом году новую производственную площадку и деревообрабатывающее производство, которое уже в 2025-м позволит заместить часть закупаемого бруса для собственных нужд.

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Подмосковье вошло в топ-5 регионов по числу производителей органической продукции
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#московская область
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Московской области запустили производство моющих средств в мини-упаковках
17 января 2025, 17:57

Фото: пресс-служба компании «Пластик Он Лайн

В Пушкинском городском округе стартовал выпуск жидкого мыла, средств для мытья посуды, пола, стёкол и сантехники в виде концентрата. Производством займётся подмосковная компания «Пластик Он Лайн», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Продукция выпускается в виде капсул для дальнейшего разведения водой. Так, из капсулы объёмом 50 мл получится 500 мл моющего средства. Такой формат облегчает логистику, оптимизирует хранение и значительно сокращает использование пластика.
«В запуск линейки по производству жидких моющих средств компания «Пластик Он Лайн» инвестировала около 40 млн рублей. На предприятии запущены две производственные линии, которые позволяют ежегодно выпускать около 2 млн капсул. По желанию заказчика объём упаковок может варьироваться от 10 до 100 мл», – рассказала зампред – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Помимо этого, на своём предприятии в Красноармейске площадью более 3 тыс. кв. м «Пластик Он Лайн» производит сухие души, бытовую химию и косметические средства под торговыми марками FlexFresh и EcoCaps. Собственная лаборатория позволяет компании контролировать качество продукции и разрабатывать новую.
«Приоритетное направление нашего развития – разработка и производство бытовой химии и косметических средств по ЭКО-стандартам. Для этого мы разработали линейку концентрированных средств, что в несколько раз снижает использование и дальнейшую переработку полимерных материалов», – рассказал гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.
По данным министерства, в прошлом году предприятие выпустило более 8 млн изделий.


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#подмосковье
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Продукцию на ярмарке «Сделано в России» в Китае представили более 120 компаний
17 января 2025, 16:55

Фото: пресс-служба РЭЦ

Более 120 компаний-производителей из 43 регионов России стали участниками фестиваля-ярмарки «Сделано в России», открывшейся в пятницу, 17 декабря, в городе Шэньян — столице китайской провинции Ляонин, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
«Фестиваль-ярмарка проводится в крупнейшем торговом центре города Shengjing Mall на знаменитой «Русской улице». Там представлены российские продукты питания, напитки, косметика, товары народных промыслов и сувениры, в том числе молочная продукция из Воронежской области, морсы из Карелии, печенье из Владимирской области, косметика из Новгорода и многое другое», — говорится в сообщении.
На выставке-ярмарке открыта также дегустационная зона и кафе с русскими блюдами. Кроме того, в рамках мероприятия будут проведены деловые встречи с представителями бизнеса КНР.

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#ярмарка
#промышленность
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#россия
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Строительная готовность завода домокомплектов в Кашире достигла 10%
17 января 2025, 12:21

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Завод по производству бетонных домокомлектов возводят на территории городского округа Кашира, в настоящее время строительная готовность объекта составляет десять процентов. Сдать объект в эксплуатацию планируется летом 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство завода стартовало в июне 2023 года. Сейчас на объекте возводят несущие конструкции производственного и административно-бытового корпусов, а также склада материалов», — говорится в сообщении.
На заводе планируется выпускать из лёгкого и тяжёлого бетона сборно-монолитные плиты перекрытия на основе несъемной железобетонной опалубки, несущие сборные вертикальные стеновые панели, а также однослойные и трёхслойные наружные стеновые панели. Всего в год на предприятии будут производить около 240 тыс. квадратных метров жилья.

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#строительство
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«Закат для Норвегии – рассвет для России»: Осло сокращает поставки нефти и газа
ICIS: сокращение поставок нефти и газа из Норвегии знаменует рассвет для России
17 января 2025, 10:27

Фото: iStock/zhengzaishuru

Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества европейских государств с Москвой, знаменуя собой «рассвет для России» на нефтегазовом рынке Европы. Об этом заявил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер в интервью газете Telegraph.
Ожидается, что поставки нефти и газа из Норвегии начнут сокращаться, поскольку нынешние власти страны привержены идеи прекращения добычи нефти и газа, пишет издание, ссылаясь на данные Норвежского шельфового директората.

По словам Шредера, вскоре произойдёт ситуация, которую можно описать так: «Закат для Норвегии – это рассвет для России». Со временем европейские государства начнут всё чаще требовать от России её дешёвый газ, поскольку из-за сокращения добычи в Норвегии уже начался резкий подъём цен. В результате это приведёт к тому, что страны Европы начнут более тесно сотрудничать с Россией, а ситуация в целом подбодрит политиков дружественных по отношению к Москве стран, в частности, Венгрии и Словакии.

Также газета пишет, что при таком раскладе событий влияние России на мировом газовом рынке будет значительно осилено, что представит собой «геополитический кошмар».

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