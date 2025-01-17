Подмосковье вошло в топ-5 регионов по числу производителей органической продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Московская область заняла четвёртое место в рейтинге российских регионов по числу сертифицированных производителей органической продукции сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия со ссылкой на Роскачество.
«В Московской области насчитывается одиннадцать сертифицированных производителей органической продукции. Эти предприятия, работающие в различных сферах — от сельского хозяйства до пищевого производства — не используют синтетические пестициды, гормоны роста и прочие добавки и их продукция отмечена государственным знаком «Органик», — рассказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.В число сертифицированных подмосковных производителей органической продукции входит эко-ферма «Рябинки», фермерские хозяйства «Ягодный берег» и «Белые Луги», компания «МОК-производство», выпускающая кондитерские изделия, сухофрукты и фасованные орехи, и др.
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