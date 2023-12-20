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300 объектов для бизнеса предоставлены в рамках губернаторских программ в Подмосковье

20 декабря 2023, 17:00
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

По программам «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль» подмосковному бизнесу предоставили свыше 300 объектов. об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Предпринимателям из Подмосковья предоставили объекты на территории региона в рамках программ «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль».

«Мы стараемся максимально поддерживать предпринимателей.<…> На встречах с бизнесом, которые проводили в разных форматах, постоянно слышали запрос – нужны новые площади для запуска или расширения производства.<…> В рамках программы «Земля за 1 рубль» мы предоставили уже 157 участков <…> для реализации 131 импортозамещающего проекта. Что касается недвижимости, то здесь бизнес получил 152 объекта в 34 городских округах», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.


Стоит отметить, что подать заявку на участи в программах смогут предприниматели, которые развивают или планируют начать бизнес в области сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и одежды, химических веществ, лекарств, компьютеров, электроники, оптических и пластмассовых изделий.

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В Подмосковье вовлекут в оборот 7,9 тыс объектов неиспользуемой недвижимости
20 декабря 2023, 14:46

Фото: Минимущества МО

В Подмосковье с мая этого года выявили 7,9 тыс объектов неиспользуемого имущества и земли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства имущественных отношений.
Весной в городских округах по поручению губернатора Московской области приступили к обследованию муниципальной недвижимости. Перед органами местного самоуправления стояла задача провести инвентаризацию всех земельных участков и недвижимого имущества, включая бесхозное, чтобы выявить то, что не используется, и вовлечь его в хозяйственный оборот. За этот период было проверено 37,7 тыс объектов.
«Работа проведена большая. Итог – 7,9 тыс выявленных объектов, из них 4,3 тыс – земля и 3,6 тыс – объекты капитального строительства. По каждому из них необходимо сформировать дорожные карты по вовлечению, чтобы понять, для каких целей и под какой бизнес их можно использовать», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По её словам, после формирования дорожных карт объекты разместят на областном инвестиционном портале в качестве предложений для бизнеса. Сейчас их размещено 606, уже удалось вовлечь в оборот 39.

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Bridgestone продает российские активы компании S8 Capital
20 декабря 2023, 14:03

Фото: iStock/ginton

Японский концерн Bridgestone занимается продажей российских активов. Покупателем является диверсифицированная холдинговая компании S8 Capital. Об этом сообщается в пресс-релизе концерна.
Сделка состоится в Ульяновске. Все необходимые одобрения были получены в Москве заранее.

Напомним, Bridgestone зашел в Россию в 1998 году. Работу там получили около тысячи россиян. В 2017 году открылось предприятие по производству шин в Ульяновске. В марте 2022 года компания временно прекратила там свою деятельность, а также все поставки в Россию и инвестиции. Однако зарплату сотрудникам продолжили выплачивать во всех российских подразделениях.

Японская Bridgestone является крупнейшей в мире компанией по производству шин. Ее представительства находятся в 40 странах мира.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не изымает активы иностранных инвесторов, те, кто уходит с рынка, продают их или передают.

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Доходы Подмосковья от управления имуществом за год выросли почти на 18%
20 декабря 2023, 13:34

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Аренда и продажа недвижимости принесли подмосковному бюджету с начала года более 21 млрд рублей. Это почти на 18% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Продажа и аренда недвижимости позволила увеличить бюджеты муниципальных образований на 21,3 млрд рублей. Это на 3,2 млрд больше, чем в прошлом году. К тому же это самый высокий показатель неналоговых поступлений за три года. Таким образом, за год рост составил 17,67%», – пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она отметила, что распоряжение землёй и имуществом – основная составляющая доходов бюджетов городских округов.

Также Адигамова отметила, что задолженность по арендной плате за землю и имущество, находящихся в муниципальной собственности, снизилась на 567 млн рублей. По мнению министра, это говорит о повышении финансовой дисциплины арендаторов.

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Германия решила пополнить госбюджет за счет активов России
Генпрокуратура ФРГ намерена изъять российские активы на €720 млн
20 декабря 2023, 13:04

Фото: istock / photosvit

Генеральная прокуратура ФРГ планирует конфисковать часть замороженных российских активов на сумму более 720 миллионов евро и пополнить за счет этих денег госбюджет. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на сообщение, опубликованное ведомством.

«Изъять средства на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более €720 млн из-за попытки нарушения эмбарго, наказуемой согласно закону о внешней торговле», – указано в документе.
Отмечается, что в заявлении не указан владелец финансов, но информагентство полагает, что активами владеет Национальный расчетный депозитарий, российская небанковская кредитная организация.

По информации издания, организация оказалась в санкционном списке ЕС в июне 2022 года. Они пытались перевести €720 миллионов со счета германской дочерней компании JP Morgan на другой счет., но платеж не выполнили.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что странам Евросоюза необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся «военных угроз». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Статус российского производителя получил лифтостроительный завод из Серпухова
20 декабря 2023, 12:55

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Серпуховский лифтостроительный завод официально получил статус российского производителя. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Серпуховской завод получил данный статус после подписания заключения Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции СЛЗ в России.

«Включение лифтов и наших, и других отечественных заводов в реестр продукции, производимой на территории России, — одно из главных событий в жизни не только Серпуховского лифтостроительного завода, но и всей отрасли. Принимая такие решения, государство оказывает отраслевую поддержку и стимулирует российского производителя», – отметил управляющий предприятием Леонид Черноног.

Стоит отметить, что данный статус предприятия автоматически включает его в реестр Государственной информационной системы промышленности. Кроме этого, лифтовое производство старается переходить на реализацию долгосрочных проектов, связанных с инвестициями в развитие производства и новыми разработками техники.

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Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков
Песков: Россия не изымает активы иностранных компаний, они их продают
20 декабря 2023, 12:54

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не изымает активы иностранных инвесторов, те, кто уходит с рынка, продают их или передают. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что процесса изъятия иностранного бизнеса не производилось и не будет.

Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

Напомним, всего страны G7, Европейского союза и Австралия заморозили активы нашей страны на сумму 260 миллиардов евро.

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#россия
#ущерб
#активы
#рф
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FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР
20 декабря 2023, 12:37

Фото: iStock/Lazy_Bear

США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что США, публично не поддержавшие идею конфискации российских активов, в частном порядке предлагает способы их передачи Киеву. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

Уточняется, что транш является неким «авансом», входящим в компенсацию Украине с российской стороны. По информации газеты, в общей сложности государства G7, Европейского союза и Австралия заморозили российские активы на сумму 260 миллиардов евро. Порядка 210 миллиардов евро находилось в распоряжении Евросоюза.

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#сша
#россия
#евро
#австралия
#ущерб
#активы
#рф
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В Госдуме выступили против изменения тарифов на электричество из-за майнеров
20 декабря 2023, 12:24

Фото: IStock/SPmemory

ФАС потребовала от ряда регионов России пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2024 год, сообщают СМИ. Больше всего претензий у службы вызвало решение тарифного органа Иркутской области: регион жалуется на майнинг в бытовом секторе, но вместо изменения тарифов для населения вновь увеличил их для бизнеса на 19%.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева отметила, что тарифы устанавливаются от экономически обоснованных параметров и региональные власти могут самостоятельно оценивать ситуацию. Однако в беседе с «Радио 1» парламентарий призвала разобраться сначала в ситуации с майнерами.
«Одно домохозяйство имеет ограниченный ресурс мощности по электроэнергии и его точно не хватит для того, чтобы устроить полноценную майнинговую ферму. Если это происходит в частном секторе, а не в каких-то промышленных зонах, это означает, что у них там незаконное присоединение. А с этим должны бороться электросетевые организации. Причём тут тарифы для всех остальных граждан? Тарифы должны быть установлены на основании методики экономических обоснований», — сказала Светлана Разворотнева.
Депутат подчеркнула, что довольно долго в Иркутской области тарифы на электроэнергию были низкими из-за политических мотивов.
«Довольно долго в Иркутской области были коммунисты, которые сдерживали рост электроэнергии. Поэтому Иркутская область стала раем для майнеров и местом, где активно развивается электротранспорт, в отличие от других регионов нашей страны. Насколько сейчас будут тарифы обоснованы, будут решать на местном уровне, они имеют такое право. Единственное, что они не должны делать, – это выходить за рамки коридора, который установлен правительством для повышения платежей граждан», — добавила собеседница.
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#иркутская область
#тарифы
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#электроэнергия
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Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов
Шульгинов: Россия выдержала санкции и обеспечила потребителей энергоресурсами
20 декабря 2023, 11:39

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что нефтегазовая отрасль России в текущем году выдержала санкционное давление. Об этом Шульгинов сообщил в интервью «Россия 24».
Шульгинов подчеркнул, что нефтегазовая отрасль также смогла обеспечить потребителей энергоресурсами. Глава Минэнерго добавил, что топливно-энергетическому комплексу РФ пришлось работать в этом году не только в санкционном режиме, но и в условиях мирового энергетического кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции против России продлятся долгие годы. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на нашу страну и на международные отношения.

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