300 объектов для бизнеса предоставлены в рамках губернаторских программ в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
По программам «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль» подмосковному бизнесу предоставили свыше 300 объектов. об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Предпринимателям из Подмосковья предоставили объекты на территории региона в рамках программ «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль».
Стоит отметить, что подать заявку на участи в программах смогут предприниматели, которые развивают или планируют начать бизнес в области сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и одежды, химических веществ, лекарств, компьютеров, электроники, оптических и пластмассовых изделий.
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«Мы стараемся максимально поддерживать предпринимателей.<…> На встречах с бизнесом, которые проводили в разных форматах, постоянно слышали запрос – нужны новые площади для запуска или расширения производства.<…> В рамках программы «Земля за 1 рубль» мы предоставили уже 157 участков <…> для реализации 131 импортозамещающего проекта. Что касается недвижимости, то здесь бизнес получил 152 объекта в 34 городских округах», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева