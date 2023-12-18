Воробьёв обсудил сотрудничество с Белоруссией с первым заместителем премьера Снопковым

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Предприятия в ряде городов Подмосковья производят комплектующие для белорусских компаний. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он обсудил перспективы сотрудничества с первым заместителем премьера Белоруссии Николаем Снопковым во время рабочего визита в Минск.
«В Подмосковье – порядка 120 разных белорусских компаний, они развиваются, имеют прибыль. Подробно сопровождаем каждое направление – кондитерские изделия, сельское хозяйство, машиностроение, дорожное строительство, строительство социальной инфраструктуры. Также в ряде наших городов предприятия производят комплектующие для белорусских компаний. Мы здесь сегодня, чтобы ещё раз обсудить какие-то адресные программы. У нас нет препятствий для дальнейшего сотрудничества. Лучше всего партнёрство в экономике подтверждается цифрами. Динамика хорошая. Важно, чтобы через годы мы встретились и смогли бы вновь порадоваться цифрам, – сказал Воробьёв.По его словам, 25% внутреннего регионального продукта Подмосковья – это торговля.
«У нас есть большие транспортные хабы, которые позволяют обеспечивать экспорт, в том числе предприятиям Беларуси, через нас. Это «Белый Раст», «Электроугли», «Селятино». Все эти сухие порты, как их ещё называют, – это возможность поддерживать экспортный потенциал и российских компаний, и наших коллег и партнёров. Также есть белорусские предприятия, которые локализуются на нашем рынке, мы это тоже приветствуем», – отметил глава региона.Белоруссия входит в тройку главных торгово-экономических партнеров Подмосковья. По данным Минска за 10 месяцев этого года взаимный товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. Также Белоруссия является главным партнёром Московской области по экспорту электрических машин, оборудования, средств наземного транспорта, продуктов питания и продукции АПК.
Как отметил Снопков, последние несколько лет сотрудничество с Московской областью развивается особенно активно и продуктивно.
«Это обусловлено, с одной стороны, необычной ситуацией, с которой мы столкнулись с учётом мировых процессов, а с другой стороны, мы переосмыслили возможности друг друга и поняли те перспективы, которые открываются в рамках совместной работы, особенно на региональном уровне», – отметил Снопков.По его словам, помимо стратегических направлений, Белоруссия готова к сотрудничеству с Московской областью в поставках грузовой, коммунальной и специальной техники. С учётом динамично развивающегося агропромышленного комплекса Подмосковья будут продолжены поставки продукции сельхозмашиностроения и оборудования. Также белорусские производители могут поставлять современные мусоровозов на базе МАЗа.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выделил девять главных направлений сотрудничества между странами. Это, например, совместные проекты в сфере промышленности и импортозамещения, развитие логистики и инфраструктуры, углубление связей между молодёжью двух стран.
На встрече губернатор и первый заместитель премьера Республики Беларусь договорились, что все эти направления лягут в основу дорожной карты, которая будет утверждена в начале следующего года.
«В Московской области – прекрасный инвестиционный климат. Вы активно развиваете инфраструктуру индустриальных парков. Мы тоже с удовольствием поделимся своими наработками – какими механизмами и инструментариями руководствоваться для привлечения инвестиций», – пообещал Снопков.Он также отметил серьёзную роль в отношениях Белоруссии и Московской областью рабочей группы по развитию координации сотрудничества.
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Лора Луганская