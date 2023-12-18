Лукашенко предложил расширить поставки в Подмосковье техники для коммунального хозяйства

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставлять в Подмосковье технику для дорожного строительства и коммунального хозяйства. Такое предложение он высказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву на переговорах в Минске.
«Вы активно занимаетесь дорожным строительством и коммунальным хозяйством. Мне докладывают, что в текущем и следующем годах намереваетесь вложить значительные средства в обновление парка и приобретение техники белорусского производства. Наши специалисты в ближайшее время вместе с вами определят необходимую спецификацию, и, даю вам слово, мы сделаем все необходимое, чтобы отгрузки начались строго по графику, и мы выполнили все обязательства по договору. Знаю, на территории области планируется создать производство сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю добавить изготовление бетона», – сказал Лукашенко.Для содержания территорий Московская область регулярно приобретает продукцию Минского тракторного завода. В этом году было закуплено 430 трактора МТЗ и 17 погрузчиков компании «Амкодор». В планах на 2024-й – ещё 162 трактора и 32 погрузчика.
Компания планирует строительство оптово-распределительного сервисного центра запчастей для дорожно-строительной и коммунальной техники в Мытищах. Ей предоставят земельный участок без торгов.
В расширении своей деятельности в Подмосковье заинтересованы белорусские производители стройматериалов. Московская область готова рассмотреть возможность локализации части производственных процессов – например, плитки «Керамин» и сухих строительных смесей «Белцемент».
Весьма востребована в Подмосковье и продукция «Могилёвского завода лифтового машиностроения». В прошлом году в регион было поставлено более 480 единиц, в этом – свыше 300. Налажена кооперация с Серпуховским лифтостроительным заводом, поставляются комплектующие. В Подмосковье заинтересованы в локализации производства компонентов «Могилёвлифтмаш» – редукторной и безредукторной лебёдки.
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Лора Луганская