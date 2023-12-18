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Воробьёв: в Подмосковье развивают 245 проектов импортозамещения

18 декабря 2023, 17:30
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для Московской области импортозамещение входит в число приоритетов. В регионе на разных стадиях реализации находится 245 проектов с суммарным объёмом инвестиций 200 млрд рублей. Это позволит создать свыше 22 тыс рабочих мест. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил белорусскому президенту Александру Лукашенко.
Одна из ключевых задач Подмосковья – создание новых производственных цепочек для замещения импортной продукции. В регионе много готовых площадок для бизнеса – пять особых экономических зон и 69 индустриальных парков.
«Там предлагают специальные условия, например, льготные кредиты. У нас свыше 240 проектов импортозамещения: 21 мы открыли в прошлом году и не менее 50 запустим в этом. Белорусские компании тоже могут себя у нас найти. Мы можем реализовывать совместные проекты – это машиностроение, перерабатывающая промышленность, изготовление и глубокая переработка сырья», – отметил Воробьёв.

На встрече в Минске губернатор Подмосковья и президент Белоруссии обсудили вопросы экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества, а также совместные проекты.

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Подмосковье продолжит развивать сотрудничество с Белоруссией в сельском хозяйстве, науке и культуре
18 декабря 2023, 18:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область продолжит развивать сотрудничество в Белоруссии в сельском хозяйстве. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил на переговорах в Минске белорусскому президенту Александру Лукашенко.
«Большая тема – всё, что касается сельского хозяйства и потенциала экспорта продукции за рубеж. У нас крупные хабы, и это позволяет производителям экспортировать свою продукцию в разные уголки мира, – сказал Воробьёв. 
Белоруссия входит в число мировых лидеров по экспорту мясо-молочных продуктов. Страна готова оказать содействие в развитии молочнотоварного производства, поставок элитных семян белорусской селекции, высокопродуктивных кормов и премиксов, удобрений и средств защиты растений.
 
Федеральный научный центр овощеводства и Федеральный исследовательский центр «Немчиновка» из Одинцова, Объединённый институт ядерных исследований в Дубне, Пущинский научный центр биологических исследований РАН, Федеральный исследовательский центр животноводства им. академика Л.К. Эрнста в Подольске, Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии в Одинцове сотрудничают с рядом организаций из Белоруссии.
 
В числе других направлений сотрудничества – медицинские услуги и реабилитация. Лукашенко отметил, что многие жители столичного региона побывали в белорусских здравницах, воспользовались услугами местных учреждений.
 
Московская область входит в число лидеров в сфере науки и инноваций в России. На территории Подмосковья расположено восемь из 13 наукоградов. Кроме того, в регионе реализуются три из семи проектов класса Мегасайнс в России. Это NICA в Дубне, Источник синхротронного излучения четвёртого поколения с лазером на свободных электронах, Прототип импульсного «безреакторного» источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа в городском округе Протвино. 
«Московская область обладает одним из крупнейших в России научно-технических комплексов, и Белоруссия заинтересована в расширении сотрудничества по различным вопросам научно-технической деятельности. Думаю, мы могли бы сформировать план научно-технического сотрудничества, дорожную карту по взаимодействию нашей Национальной академии наук и Московской области», – предложил Лукашенко
Особое внимание – культурному и образовательному обмену. «В Подмосковье есть флагманские школы, которые с большим удовольствием примут ребят из Белоруссии. А преподаватели могут обмениваться методиками воспитания, преподавания. Всё это позволит нам лучше понимать друг друга. Мы дорожим отношениями с Белоруссией», – заверил подмосковный губернатор. 
 
Ранее сообщалось, что на встрече в Минске губернатор Подмосковья и президент Белоруссии обсудили вопросы экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества, а также совместные проекты.
 
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Воробьёв: в Подмосковье развивают 245 проектов импортозамещения

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Лукашенко предложил расширить поставки в Подмосковье техники для коммунального хозяйства
18 декабря 2023, 18:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставлять в Подмосковье технику для дорожного строительства и коммунального хозяйства. Такое предложение он высказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву на переговорах в Минске.
«Вы активно занимаетесь дорожным строительством и коммунальным хозяйством. Мне докладывают, что в текущем и следующем годах намереваетесь вложить значительные средства в обновление парка и приобретение техники белорусского производства. Наши специалисты в ближайшее время вместе с вами определят необходимую спецификацию, и, даю вам слово, мы сделаем все необходимое, чтобы отгрузки начались строго по графику, и мы выполнили все обязательства по договору. Знаю, на территории области планируется создать производство сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю добавить изготовление бетона», – сказал Лукашенко.
Для содержания территорий Московская область регулярно приобретает продукцию Минского тракторного завода. В этом году было закуплено 430 трактора МТЗ и 17 погрузчиков компании «Амкодор». В планах на 2024-й – ещё 162 трактора и 32 погрузчика. 
 
«Амкодор» – машиностроительная компания с 1927 года. Она производит специальные машины для дорожно-строительной, логистической, торфодобывающей, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной отраслей. Также компания выпускает более 6,5 тыс наименований продукции, в том числе более 135 моделей и модификаций специальной и сельскохозяйственной техники. 
 
Компания планирует строительство оптово-распределительного сервисного центра запчастей для дорожно-строительной и коммунальной техники в Мытищах. Ей предоставят земельный участок без торгов.
 
В расширении своей деятельности в Подмосковье заинтересованы белорусские производители стройматериалов. Московская область готова рассмотреть возможность локализации части производственных процессов – например, плитки «Керамин» и сухих строительных смесей «Белцемент».
 
Весьма востребована в Подмосковье и продукция «Могилёвского завода лифтового машиностроения». В прошлом году в регион было поставлено более 480 единиц, в этом – свыше 300. Налажена кооперация с Серпуховским лифтостроительным заводом, поставляются комплектующие. В Подмосковье заинтересованы в локализации производства компонентов «Могилёвлифтмаш» – редукторной и безредукторной лебёдки.
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
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#московская область
#белоруссия
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Воробьёв на встрече с Лукашенко назвал Белоруссию одним из крупнейших партнёров Подмосковья
18 декабря 2023, 17:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Белоруссия для Московской области – один из самых крупных партнёров по импорту и по экспорту. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв белорусскому президенту Александру Лукашенко. На встрече в Минске они обсудили вопросы экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества, а также совместные проекты.
«Спасибо за приглашение. Мы сегодня здесь, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию, ваше отношение. Для Московской области Белоруссия – один из самых крупных партнёров и по экспорту, и по импорту. Наш регион большой, мы с Москвой растём почти на 200 тыс человек в год, стройка у нас очень заметная. Социальные объекты, дорожная инфраструктура – всё это нуждается в материалах», – сказал Воробьёв
Как отметил Лукашенко, Московская область удерживает лидирующие позиции в России по уровню социально-экономического развития. Он подчеркнул, что столичный регион для Беларуси является стратегическим партнёром. Подмосковье занимает первое место среди субъектов федерации по объёму торговли. 
«Это колоссальные объёмы нашей внешнеэкономической торговли. За 10 месяцев этого года товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше 10 млрд долларов. Это значимое достижение, лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси с вашей областью», – отметил Лукашенко. 
Торговля идет почти по всей номенклатуре товаров, главные – бытовая техника, продукты, металлопродукция, лекарства, техника и запчасти к ней. Такой уровень товарооборота обусловлен и спецификой положения Московской области, которая является хабом для поставок в другие российские регионы.
 
Через Подмосковье проходят ЦКАД, трассы М-12 «Москва – Казань», М-11 «Москва-Санкт-Петербург». Регион граничит с МКАД. На территории области расположены три международных аэропорта – Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Там находятся три больших транспортно-логистических центра: «Белый Раст», ТЛЦ «Восточный» и «Славтрансервис», создаются еще два – «Мультиколд» и «Максимиха». 

Сейчас через Подмосковье идёт около 20% всех контейнерных грузов.

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#подмосковье
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#александр лукашенко
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Российские мегапроекты остановились из-за экспортных пошлин
Глава РСПП Шохин: мегапроекты в России остановились из-за экспортных пошлин
18 декабря 2023, 17:09

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Многие российские компании приостановили мегапроекты из-за введения экспортных пошлин. Об этом сообщил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе форума РБК «Новая экономика».
Уточняется, что речь идёт о проектах, которые входят в соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). 

По словам Шохина, в механизме в настоящее время нет стабилизационной оговорки об экспортных пошлинах, поэтому РСПП пытается договориться с властями о смягчении мер и распространении этой оговорки на фискальную нагрузку. 

Однако глава РСПП отмечает, что Минфин не желает выполнять требование союза, объясняя своё решение тем, что когда-то меры были приняты не для того, чтобы сейчас идти навстречу. 

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#экспорт
#экономика
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#меры
#минфин
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В предновогоднем форуме предпринимателей приняли участие шесть тысяч человек
18 декабря 2023, 16:59

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Более 6 тыс. человек посетили предновогодний форум предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Форум «Мой бизнес. Ёлка «100% Подмосковье» проходил два дня, за которые его посетили шесть тысяч участников.

В рамках программы были организованы мастер-классы, панельные дискуссии,концертная программа и выставка-ярмарка, где была представлена новогодняя продукция подмосковных компаний.

«Большая часть посетителей — это представители бизнес-сообщества. Площадка «ёлки» стала пространством для делового общения. Для участников была организована насыщенная программа, где они смогли получить новые знания, изучить ключевые тренды и обменяться опытом со специалистами из своей отрасли. Уверена, что предприниматели на форуме зарядились энергией и в новый год войдут со свежими идеями и силами», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что для участников выступили выступили профильные эксперты, такие как глава маркетинговой редакции TenChat Тимур Меджидов, основатель компании «Практика SMM» Сергей Федюнин, основатель и совладелец digital-агентства Hope Group Шухрат Мамасыдыков.

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#компании
#предприниматели
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье было увеличено производство средств для эвакуации при пожаре
18 декабря 2023, 16:47

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковная компания «Самоспас» увеличила производство средств для эвакуации при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Производство было увеличено за счет запуска нового цеха в предприятии.

«Запуск нового цеха на предприятии в городском округе Истра позволил компании «Самоспас» увеличить производственные мощности в 2,5 раза, а также расширить линейку приспособлений для спасения людей при пожаре. Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 150 млн рублей», - поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Стоит отметить, что устройства компании являются полностью автоматическими и скорость спуска на них занимает не более 1,3 м/сек. Кроме этого, на сегодняшний день свыше 80% школ Москвы оборудованы специализированными устройствами истринской компании  «Самоспас».

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Bloomberg: Акции компаний-перевозчиков выросли в цене после нападений хуситов
18 декабря 2023, 15:53

Фото: istockphoto/liorpt

Нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда приводят к отказу крупнейших перевозчиков от доставки грузов через Красное море. Это предсказуемо приводит к удорожанию услуг по транспортировке.
На этом фоне заметно выросли в цене акции судоходных компаний, пишет информационное агентство Bloomberg. Ведь по оценкам специалистов, через Красное море доставляются примерно 10% товаров, задействованных в мировой торговле. 

Например, индекс японских судовых компаний вырос на 5,8%, акции южнокорейской Korea Line и Ningbo Ocean Shipping выросли в цене на 10%. Эксперты ожидают повышения цен на грузоперевозки, так как компании массово отменяют маршруты, пролегающие вблизи зон активности хуситов. Альтернативные же маршруты, в соответствие с которыми придется огибать юг Африки, потребуют от 10 до 14 дней дольше, чем прежние рейсы.

Крупнейшая в мире судоходная компания Maersk в настоящее время приостановила следование своих кораблей через Красное море из-за атак хуситов.

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Московская область стала лидером России по переработке сельхозпродукции
18 декабря 2023, 15:31

Фото: istockphoto / hopsalka

Подмосковье является лидером в России по переработке сельхозпродукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
В рамках форума «Россия» Михаилу Мишустину и главам делегаций были представлены три проекта, которые Подмосковье реализует в сотрудничестве с партнерами из стран Содружества.

В Подмосковье перерабатывается около 65% от общего объема переработанной продукции в России, которые потом поставляются в страны СНГ.

Так в Истре работает проект при поддержке инвесторами из Таджикистана по по выпуску сухих адаптированных молочный смесей и сухой молочной основы. В Узбекистане АО «Щелково Агрохим» запустили производство химических средств защиты растений, а в Наро-Фоминске овместно с узбекской BMB NRC logistic реализует проект по созданию транспортного коридора для экспортно ориентированной продукции агрохолдингов Подмосковья и Джизакской области.

Кроме этого, при поддержке федерального правительства всем компании смогли расширить производство.

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Песков: Усилия правительства по стабилизации цен на яйцо в РФ увенчались успехом
18 декабря 2023, 14:22

Фото: сайт Кремля

Правительство России и министерство сельского хозяйства предпринимают энергичные усилия по снижению цен на куриные яйца в стране. Эта работа не пропала даром и результат уже есть.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что свою роль в стабилизации ситуации сыграли как усилия, прилагаемые Кабмином и Минсельхозом, так и «ускоряющий эффект» «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Представитель Кремля указал, что было бы несправедливо полагать, что работа началась только как реакция на слова президента, сказанные во время подведения итогов. Определенные меры, причём достаточно энергичные, принимались и ранее. К счастью, они дали свой результат.

Песков напомнил о принятом ранее решении о введении с начала 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц, ввозимых в Россию. Также он рассказал о достигнутых с другими странами договоренностях об импорте куриных яиц, чтобы с его помощью насытить рынок и направить цены по траектории снижения. Меры были приняты и они начинают действовать, а обеспечить мгновенное снижение цен невозможно, так как это объективный экономический процесс, заключил Дмитрий Песков.

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