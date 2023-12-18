Воробьёв: в Подмосковье развивают 245 проектов импортозамещения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для Московской области импортозамещение входит в число приоритетов. В регионе на разных стадиях реализации находится 245 проектов с суммарным объёмом инвестиций 200 млрд рублей. Это позволит создать свыше 22 тыс рабочих мест. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил белорусскому президенту Александру Лукашенко.
Одна из ключевых задач Подмосковья – создание новых производственных цепочек для замещения импортной продукции. В регионе много готовых площадок для бизнеса – пять особых экономических зон и 69 индустриальных парков.
На встрече в Минске губернатор Подмосковья и президент Белоруссии обсудили вопросы экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества, а также совместные проекты.
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«Там предлагают специальные условия, например, льготные кредиты. У нас свыше 240 проектов импортозамещения: 21 мы открыли в прошлом году и не менее 50 запустим в этом. Белорусские компании тоже могут себя у нас найти. Мы можем реализовывать совместные проекты – это машиностроение, перерабатывающая промышленность, изготовление и глубокая переработка сырья», – отметил Воробьёв.
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Лора Луганская