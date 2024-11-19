40% ИП и самозанятых в Подмосковье составляют женщины

Фото: iStock / insta_photos
В Московской области ведут бизнес в статусах индивидуального предпринимателя и самозанятого более 460 тыс. женщин.
Это 40% от общего числа представительниц этих категорий в регионе, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева в День женского предпринимательства.
Она добавила, что женщины реализуют в Подмосковье проекты в образовании, маркетинге, IT, производстве одежды, сфере услуг, социальном бизнесе и других сферах бизнеса.
Подробнее узнать о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на Инвестпортале региона. Там же бизнесу доступно около 20 онлайн-сервисов.
Читайте также:
Производитель матрасов из Шатуры стал участником международной выставки
Компания из Химок начнёт печатать дома на 3D-принтере
В Подмосковье создадут мультимодальный логистический центр для речных грузовых перевозок
«Сегодня в Подмосковье зарегистрированы 319,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 811,3 тыс. самозанятых. При этом число женщин, ведущих бизнес в таких статусах, превышает 127 и 338 тыс. соответственно. Таким образом, доля бизнес-леди в Московской области составляет свыше 40%», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что женщины реализуют в Подмосковье проекты в образовании, маркетинге, IT, производстве одежды, сфере услуг, социальном бизнесе и других сферах бизнеса.
Подробнее узнать о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на Инвестпортале региона. Там же бизнесу доступно около 20 онлайн-сервисов.
Читайте также:
Производитель матрасов из Шатуры стал участником международной выставки
Компания из Химок начнёт печатать дома на 3D-принтере
В Подмосковье создадут мультимодальный логистический центр для речных грузовых перевозок
Лора Луганская