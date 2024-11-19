Компания из Химок начнёт печатать дома на 3D-принтере

Фото: пресс-служба компании RVS 3D
Химкинская компания RVS 3D разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
С помощью высокотехнологичного оборудования предприятие сможет печатать любые архитектурные формы – от скамеек до жилых домов. Компания уже разработала принтер с сухой подачей материала для печати малых архитектурных форм и строительный принтер для печати бетонных зданий.
В короткие сроки предприятие сможет напечатать любую архитектурную форму из бетона. На печать малых архитектурных форм уходит несколько часов, на печать гаража – неделя, а печать дома может занять месяц. Модель загружается в программу, далее принтер делает опалубку из бетона. Когда опалубка застывает, её заполняют утеплителем или бетоном. Такая система печати значительно сокращает сроки строительства.
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«На разработку оборудования ушло четыре года. Сейчас компания не только печатает здания, но и занимается производством 3D-принтеров для других предприятий. Объём инвестиций в проект – 60 млн рублей. Сейчас на предприятии в Химахи работают 15 человек, а в ближайшее время компания планирует увеличить штат до 30 сотрудников», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В короткие сроки предприятие сможет напечатать любую архитектурную форму из бетона. На печать малых архитектурных форм уходит несколько часов, на печать гаража – неделя, а печать дома может занять месяц. Модель загружается в программу, далее принтер делает опалубку из бетона. Когда опалубка застывает, её заполняют утеплителем или бетоном. Такая система печати значительно сокращает сроки строительства.
«Наша компания разрабатывает аппаратное и программное обеспечение, а также стройматериалы для 3D-печати из бетона. С одной стороны, такие технологии решают проблему дороговизны строительных материалов и доступного жилья. Есть возможность строить быстрее и дешевле. С другой стороны, принтер позволяет создавать интересные с архитектурной точки зрения здания», – отметил гендиректор компании RVS 3D Вадим Тарасов.Помимо строительной печати, компания выпускает дизайнерские заборы и скамейки для общественных пространств.
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Лора Луганская