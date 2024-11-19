В Подмосковье создадут мультимодальный логистический центр для речных грузовых перевозок

А. Воробьёв (слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Росморречфлота Андрей Тарасенко подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов в речных портах. Подписание состоялось на площадке XVIII Международного форума «Транспорт России».
«Смысл этого соглашения – в развитии мощностей по перевалке сухих грузов на канале им. Москвы. Спрос на это большой, навигационный период сейчас достаточно продолжительный. Есть инвесторы, готовые вкладывать в инфраструктуру порта в Дмитровском городской округ, а значит, и в смежные предприятия на площади 100 га», - сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что в Подмосковье с надеждой смотрят на перспективы развития. Речные перевозки «река-море» становятся всё более востребованными.
«В экономике логистика имеет принципиально важное значение. Сегодня, когда железная дорога весьма загружена, вода даёт дополнительные преимущества. Они у нас есть, и наша задача – использовать их с умом», – пояснил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сегодня в Московской области расположено 35 причалов – 22 пассажирских и 13 грузовых. Имеются два частных речных порта: в Коломне, объём перевозимых грузов через который – 5 млн тонн в год, и в Серпухове – 1 млн тонн ежегодно.
«Столичный регион – огромнейший. Потребность оборота товаров очень большая. Видим высокий спрос. Сегодня мы совмещаем и зерно, и контейнеры, и сухие грузы, и многое другое. Наше соглашение позволит сделать уникальный хаб для Московской области и Москвы», – отметил Тарасенко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Дмитровском городском округе на территории 100 га планируют обустроить причал, площадки под разгрузку, складские и грузовые терминалы, производственные цеха и помещения, укрепить береговую линию, сделать подъездные пути, в том числе к железной дороге. Продукцию можно будет хранить на площади 200 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит эффективно развернуть в регионе грузоперевалку сыпучих.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В Подмосковье очень активно растут три сухих порта. Речь идёт о контейнерных перевозках. Один из них – в Наро-Фоминске, другой – в Богородском городском округе, третий – в Дмитрове. Логичное дополнение возможностей и экспорта, и импорта, и внутренней торговли – морской и речной транспорт», – заявил Воробьёв.По словам губернатора, освоение этого направления даст заметный экономический эффект.
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Лора Луганская