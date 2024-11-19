Производитель матрасов из Шатуры стал участником международной выставки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Крупнейший производитель матрасов. Mr.Mattress из городского округа Шатура представил свою продукцию на международной выставке «Мебель», которая открылась в «Экспоцентре» 18 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Огромный интерес у гостей выставки вызвал уникальный беспружинный «Матрас 005» шатурской компании. Матрас создан из инновационной натуральной соевой пены и премиальных материалов. Кроме того, компания представила на выставке обновлённую коллекцию мягких матрасов Signature», — говорится в сообщении.Отмечается, что выставка «Мебель», которая каждую осень проходит в «Экспоцентре», является центральным событием отрасли в России и Восточной Европе. В выставке участвуют ведущие мировые компании.
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