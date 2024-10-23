56 импортозамещающих предприятий Подмосковья уже строятся на «Земле за 1 рубль»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Около 60 компаний, получивших в Подмосковье участки по программе «Земля за 1 рубль», ведут сегодня строительный этап своих инвестпроектов.
Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в результате запуска новых предприятий будет создано около 3,7 тыс. рабочих мест.
Как рассказали в ведомстве, строительный этап своего проекта на арендованном за 1 рубль в год участке ведёт ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент». Компания построит в Балашихе производство систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. Инвестиции оцениваются в 1,25 млрд рублей.
Зиновьева напомнила, что всего поддержку по программе «Земля за 1 рубль» в Подмосковье уже получили более 170 инвестиционных проектов импортозамещения.
Подобрать землю для строительства, в том числе по льготным программам, можно на Инвестиционной карте Московской области.
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«56 инвесторов начали строительство на участках, полученных в льготную аренду по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Еще шесть объектов уже построены и введены в эксплуатацию. Суммарный объём инвестиций в эти 62 проекта оценивается в 20,9 млрд рублей», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что в результате запуска новых предприятий будет создано около 3,7 тыс. рабочих мест.
Как рассказали в ведомстве, строительный этап своего проекта на арендованном за 1 рубль в год участке ведёт ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент». Компания построит в Балашихе производство систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. Инвестиции оцениваются в 1,25 млрд рублей.
Зиновьева напомнила, что всего поддержку по программе «Земля за 1 рубль» в Подмосковье уже получили более 170 инвестиционных проектов импортозамещения.
Подобрать землю для строительства, в том числе по льготным программам, можно на Инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская