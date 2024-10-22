В подмосковном Минсельхозпроде рассказали о приготовлении и пользе ряженки

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Стакан ряженки обеспечивает около 25% суточной нормы кальция и 20% нормы фосфора. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Ряженка – традиционный русский кисломолочный напиток на основе топлёного молока. Пробиотики в её составе снижают риск развития диабета. В основном ряженку готовили в деревенской печи в два этапа. Сначала получали топленое молоко в глиняных горшках, затем их на несколько часов отправляли томиться в протопленную печь и сквашивали молоко добавлением сметаны. Потом напиток отправляли дозревать в тепло», – отметили в ведомстве.В Минсельхозпроде Московской области ведущими подмосковными производителями ряженки назвали АО «Гелиос» и ООО «Продукты деревни». Там добавили, что региональные производства кисломолочных напитков оснащены современным оборудованием и автоматизированы.
Всего за восемь месяцев региональные производители получили свыше 306,5 тыс. тонн кисломолочной продукции – ряженки, кефира, сметаны, простокваши и ацидофилина.
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Лора Луганская