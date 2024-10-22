Инвесторы Подмосковья заключили 120 соглашений с колледжами на подготовку кадров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области готовят кадры для предприятий, реализующих проекты импортозамещения.
Между образовательными учреждениями региона и подмосковными компаниями заключено уже около 120 соответствующих соглашений, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Одно из соглашений было заключено в этом году между компанией «Фирма «ВИПС-МЕД» и Щёлковским колледжем. В его рамках подготовят работников таких специальностей, как сварщик, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и ЖКХ, по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического и промышленного оборудования.
Другое соглашение подписали производитель водоочистного оборудования «НПО Экосистема» и Колледж «Подмосковье» в Солнечногорске. Образовательное учреждение обучит сварщиков ручной и частично механизированной сварки и операционных логистов.
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«По программе «Кадры для импортозамещения» 103 компании Подмосковья заключили соглашения с 44 образовательными учреждениями. Суммарно подписан 119 соглашений. Результатом станет целевая подготовка специалистов для реализации важнейших проектов технологического суверенитета на территории области. Всего в рамках соглашений планируется подготовить более 10 тыс. специалистов», – пояснила зампред.
Одно из соглашений было заключено в этом году между компанией «Фирма «ВИПС-МЕД» и Щёлковским колледжем. В его рамках подготовят работников таких специальностей, как сварщик, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и ЖКХ, по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического и промышленного оборудования.
Другое соглашение подписали производитель водоочистного оборудования «НПО Экосистема» и Колледж «Подмосковье» в Солнечногорске. Образовательное учреждение обучит сварщиков ручной и частично механизированной сварки и операционных логистов.
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Лора Луганская